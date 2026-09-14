Campionatele Naționale Under 17 și Under 19: CSM Sebeș, la Under 19, singura victorie a conjudețenelor, CSM Alba Iulia – primul eșec la Under 19 | CSM Sebeș – două înfrângeri la Under 17

După ce au avut rundă liberă, CSM Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, conjudețenele care activează în Seria 10 a Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17, au înregistrat o singură victorie (CSM Sebeș – Under 19, foto) și o remiză (CSM Unirea Alba Iulia, Under 17) și două înfrângeri.

Etapa viitoare, duminică, 20 septembrie, la Micești, este derby „de Alba”, CSM Unirea Alba Iulia – CSM Sebeș, reeditarea dublei din primul tur al Cupei României.

Rezultate, Under 19: LPS Sebeș – Alma Sibiu 1-0 (0-0), Ghitan (66). Antrenorul Denis Cunțan i-a utilizat pe Similie – Davel, A. Cătană, Nicola, L. Crișan, Rădac, Horșa, Topală, Ghitan, E. Vlad, Todea, au mai intrat Nicola, Cibu, Zdroba, Câmpean, Boca; rezervă Cioara;

ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia 3-2 (1-2), pentru oaspeți, care au condus în două rânduri, au punctat Ghioancă (6), Silvășan (33, penalty). La albaiulieni, conduși de Alexandru Kalanyos, au evoluat Fufezan – Dîrman, Jurj, R. Cristea, Șut, Ghioancă, Duna, Goia, Simina, Silvășan, Onilă, a mai intrat Oțel; rezerve Fechete, Crețu, Văidean, Hațegan, L. Vlad, Ursa, Bradu. „Alb-negrii” au suferit primul eșec stagional și sunt pe treapta a treia a podiumului, cu 6 puncte (11-5 golaveraj), urmați de LPS Sebeș, cu două victorii din tot atâtea meciuri (2-0, golaveraj);

*Under 17: LPS Sebeș – Alba Sibiu 0-6 (0-4). Antrenorul Cosmin Groza a apelat la Lemac – Maier, Săliștean, Boca, Hada, Al. Dan, Demean, Toma, Ciucur, Negrea, Chihaiu, au mai intrat M. Țăran, Lupu, Ov. Cătană, rezerve Oargă, Fulea, Ștefănescu, Zămora, Ad. Țăran, Suba;

ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (1-0), a punctat Bocăniciu (57). Oaspeții: Gliga – Oargă, B. Rădoi, Moruțan, Lazăr, Manea, Hristea, Gărduș, Bocăniciu, R. Dan, Nichifor; au mai intrat Tioc, Al. Rădoi, Buzilă-Suciu; rezerve Stoia, Miclea, Șagău, Neamțu, Florea, Marian. Antrenor Florin Codleanu.

CSM Unirea Alba Iulia se poziționează pe locul 5 (4 puncte, golaveraj 4-8), iar LPS Sebeș este penultima (zero puncte, 2-9 golaveraj).

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