Campioanele județene Under 19 și Under 17 din Alba și-au aflat adversarii din etapa regională a competițiilor organizate de FRF

Campioanele județene Under 19 și Under 17 din Alba și-au aflat adversarii din etapa regională a competițiilor respective organizate de Federația Română de Fotbal, programată perioada 25 mai-21 iunie 2026.

La ambele categorii de vârstă Alba are oponent județul Sibiu, la Under 19 fiind Harghita, iar la Under 17 – Covasna

La tragerea la sorți au fost alcătuite 7 grupe, după modelul stabilirii jocurilor din barajele de promovare în Liga 3, Alba fiind în Regiunea 3, Centru. Campioana județeană a fost repartizată în Grupa B, alături de județele Sibiu și Harghita (din Grupa A fac parte Covasna, Mureș, Brașov)

La Under 17, reprezentanta Albei va evolua în Grupa A, împreună cu formațiile din Sibiu și Covasna (nu are campionat la grupa de vârstă), iar în Grupa B se regăsesc Harghita, Brașov și Mureș)

În etapa regională, echipele vor juca fiecare cu fiecare câte un meci, rezultând un număr total de 3 partide în fiecare grupă. Câștigătoarele celor două grupe din fiecare regiune vor juca finala din zona respectivă, iar învingătoarea va primi trofeul pentru regiunea respectivă.

În ediția trecută, Fortuna Lunca Mureșului a câștigat trofeul fazei regionale Under 19 (2-0 în deplasare cu ASA Tg. Mureș), iar CSȘ Blaj campioana la Under 17 a fost eliminată, la penalty-uri de CSȘ Brașovia Brașov. (H.D.M.)

