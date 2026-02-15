Campioana Volei Alba Blaj, victorie 3-0 cu CSM Constanța, în deplasare, și se menține lider în Divizia A1!
Campioana Volei Alba Blaj, victorie 3-0 cu CSM Constanța, în deplasare, și se menține lider în Divizia A1 de volei feminin!
Campioana României, Volei Alba Blaj s-a impus cu 3-0 (25-16, 26-24, 25-22). Echipa din „Mica Romă” se menține lider în Divizia A1, cu 39 de puncte, fiind urmată de CSO Voluntari – 38 (a câștigat 3-1, în deplasare, derby-ul cu Dinamo, ocupanta locului 3, și a urcat pentru o zi pe prima poziție)
Citește și: Volei Alba Blaj, 100 de meciuri în Europa! Jubileu remarcabil la partida cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, în „Alba Blaj” Arena!
Meciul a contat pentru etapa a 15-a a sezonul regular al Diviziei A1.
Emoții au fost în setul secund în care gazdele au condus cu 9-4, s-au ținut aproape până la 20-20 și apoi au reușit să anuleze trei mingi de set. Și în al treilea parțial, CSM Constanța nu a cedat, apropiindu-se la 19-20 și 20-21 (de la 14-19)
Următoarele două întâlniri sunt pe teren propriu, în „Alba Blaj” Arena, joi, 19 februarie, turul sferturilor de finală ale Cupei CEV, cu rivala CSO Voluntari, iar sâmbătă, 21 februarie, cu Medicina Tg. Mureș, în antepenultima rundă.
