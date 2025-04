Campioana Volei Alba Blaj, direct în grupele Ligii Campionilor după stagiunea de senzație în care a cucerit eventul!

Campioana Volei Alba Blaj, direct în grupele Ligii Campionilor, în ediția 2025/2026, după stagiunea de senzație în care a cucerit eventul!

Volei Alba Blaj a realizat un sezon de pus în ramă, cucerind al optulea titlu național și totodată cel de-al patrulea event din istorie, în sezonul 2024/2025, în care a reușit să dispute și a cincea finală europeană.

Astfel Volei Alba Blaj va fi pentru a șaptea oară în grupele celei mai importante competiții de pe „Bătrânul Continent”, unde a evoluat ultima dată în 2024.

Echipa din „Mica Romă” a devenit regina voleiului feminin din România, cu o hegemonie incontestabilă, 8 titluri naționale adjudecate în 11 ani și 15 trofee interne adjudecate într-un timp scurt, clubul fiind înființat în 2011, în urmă cu 14 ani.

Conform unul articol publicat pe doarvolei,ro, România ocupă locul 9 în clasamentul coeficienților Ligii Campionilor la volei feminin, dat publicității de CEV. Iar acest loc 9 e ultimul care asigură prezența directă a unei echipe în grupele celei mai importante competiții europene intercluburi! Țara noastră are un coeficient de 106,33, cu 19 puncte mai mare decât Ungaria, ocupanta locului 10, primul sub linie. Totuși, având în vedere că pe poziția a patra e Rusia, care nu poate înscrie echipe, înseamnă că și Ungaria va înscrie direct în grupe o echipă. Pentru Cupa CEV și Cupa Challenge există un coeficient comun și România e lider în acest clasament. Țara noastră are un coeficient de 274,00, depășind Italia, Franța, Germania și Turcia. Așa cum se știe deja, România va fi reprezentată de două echipe în Cupa CEV (CSO Voluntari și câștigătoarea medaliei de bronz, Dinamo, care a învins Corona Brașov, cu 3-0 îm meciul decisiv) și de două formații în Cupa Challenge (Corona Brașov, ocupanta locului 4, după ce pierdut finala mică, la general, scor 2-3, și CSM Lugoj)

