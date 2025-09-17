Rămâi conectat

Camerele de supraveghere care calculează viteza medie urmează să intre în funcțiune. Unde vor fi montate

Bogdan Ilea

acum 3 ore

Un nou sistem de supraveghere a traficului urmează să fie pus în funcțiune de către autorități. Noile camere urmează să fie montate, la început, pe drumurile naționale. Ele vor calcula viteza medie de circulație a autovehiculelor pentru a stabili dacă șoferii au depășit limita legală admisă.

Șoselele din România vor fi dotate cu aproximativ 400 de camere de supraveghere a traficului. O parte dintre acestea vor fi amplasate pe drumurile naționale, precum DN1.

Vor monitoriza viteza șoferilor pe drumurile naționale și pe autostrăzi

Noile dispozitive vor monitoriza viteza șoferilor atât pe drumurile naționale, cât și pe autostrăzi, inclusiv pe A1 și A2. Sistemul va fi complet automatizat, similar celor utilizate pentru verificarea rovinietei. Instalate în mai multe puncte, camerele vor putea detecta timpul necesar unui șofer pentru a parcurge distanța dintre două locații. Dacă acesta ajunge prea repede la destinație, ceea ce indică o viteză peste limita legală, sistemul va realiza automat fotografii, potrivit Antena 3 CNN.

Ulterior, imaginile vor fi analizate de un polițist, care va decide sancțiunile aplicabile. În cazurile confirmate, amenda va fi trimisă șoferului prin poștă, direct la domiciliu. Este pentru prima dată când în România se propune implementarea unui sistem de monitorizare a vitezei de acest tip. În prezent, se discută încă modalitățile de finanțare pentru instalarea camerelor.

