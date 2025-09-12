Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, 11 septembrie 2025 Tribunalul Bucureşti.
Potrivit Agerpres, Tribunalul București a respins ca nefondată o contestaţie depusă de fostul candidat la prezidenţiale, fiind menţinută o decizie a Judecătoriei Sectorului 1 din 1 septembrie 2025, prin care a fost menţinută măsura controlul judiciar.
Călin Georgescu a venit joi, 11 septembrie 2025, în sala de judecată şi a fost aşteptat în faţa tribunalului de zeci de susţinători, care l-au întâmpinat cu steaguri şi flori.
Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).
Dosarul se află la Judecătoria Sectorului 1, în faza de cameră preliminară, următorul termen al procesului fiind stabilit pentru 30 septembrie 2025.
Interdicții severe
În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare, şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.
Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.
„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, spun procurorii.
La Parchetul General a rămas partea din dosar în care Călin Georgescu este acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduşi de Horaţiu Potra, după ce Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale.
