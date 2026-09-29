Peste 60% dintre tinerii din România trăiesc în locuințe supraaglomerate: Media UE este de 27%. Date Eurostat

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani care locuiesc în spații supraaglomerate. În 2025, peste 60% dintre tinerii din țara noastră se aflau în această situație, față de o medie de 27% la nivelul UE, potrivit datelor Eurostat, scrie News.ro.

România este urmată în clasament de Letonia și Bulgaria.

„În rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 29 de ani, cele mai ridicate rate de supraaglomerare au fost înregistrate în România (60,4%), Letonia (54,9%) şi Bulgaria (52,8%). Cele mai scăzute rate au fost consemnate în Cipru (3,5%), Irlanda (7,4%) şi Malta (7,7%)”, arată Eurostat.

La nivelul UE, aproximativ 26,9% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani locuiau, în 2025, în gospodării supraaglomerate. Rata de supraaglomerare în rândul tinerilor a fost cu 10,1 puncte procentuale peste cea înregistrată la nivelul întregii populaţii (16,8%).

Rata de supraaglomerare în rândul tinerilor a scăzut odată cu înaintarea în vârstă: dacă pentru persoanele cu vârste între 15 şi 19 ani, aceasta era de 30,1%, ea a ajuns la 28,7% în cazul celor cu vârste între 20 şi 24 de ani şi de 21,8% pentru tinerii cu vârste între 25 şi 29 de ani.

În acelaşi timp, se remarcă faptul că în trei ţări din UE, diferenţa dintre ratele de supraaglomerare în rândul tinerilor şi cele ale populaţiei totale a fost de cel puţin 20 de puncte procentuale. În această situaţie se află Bulgaria (52,8% în cazul tinerilor, faţă de 32,5% în cazul populaţiei totale), Grecia (48,4% faţă de 28,3%) şi România (60,4% faţă de 40,4%), conform Eurostat.

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