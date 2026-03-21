CALENDARUL de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027, în consultare publică

Ministerul Educaţiei a anunțat că a fost pus în consultare publică proiectul privind calendarul de înscriere la creşă/grădiniţă şi în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul şcolar 2026-2027.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în grupele de nivel antepreşcolar (creşă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 luni şi 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri.

În grupele de nivel preşcolar (grădiniţă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

În cererile-tip de înscriere părinţii pot trece trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune.

Etapa de reînscrieri, programată în perioada 18-22 mai, este etapa în care părinţii copiilor care sunt acum la grădiniţă/creşă îţi exprimă opţiunea privind frecventarea aceleiaşi grădiniţee/creşe şi în anul şcolar următor.

Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creşă/grădiniţă sunt locurile rămase libere după această etapă. Acestea ar urma să fie anunţate în 22 mai.

Ulterior, între 22 iunie şi 9 iulie, se va face înscrierea copiilor pe locurile rămase libere, pe baza celor trei opţiuni trecute în noile cereri de înscriere.

”Grupa mare şi grupa mijlocie fac parte din învăţământul obligatoriu. Înscrierea la grădiniţă se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădiniţe a copiilor de 4 şi 5 ani”, a precizat Ministerul Educaţiei.

Proiectul supus consultării este disponibil AICI.

Forma finală a documentului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

foto – Creșă Aleea Parc Sebeș (arhivă; rol ilustrativ)

