FOTO | Vernisajul expoziției ,,Istoria gravată”, semnată Stefan Balog, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Vernisajul expoziției ,,Istoria gravată”, semnată Stefan Balog, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Joi, 30 aprilie 2026, ora 16.00 a avut loc la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia vernisajul expoziției ,,Istoria gravată, semnată Stefan Balog.

După cuvântul de deschidere rostit de Dr. Gabriel Rustoiu, director general al Muzeului Național al Unirii a urmat un microrecital de chitară clasică interpretat de Paul Chiciudean.

Cu ocazia vernisajului a fost lansat albumul expoziției, care conține seria de gravuri expuse. Toate aceste lucrări reprezintă moștenirile arhitecturale ale județului Alba: cetăți, palate, castele și biserici fortificate.

„Cele 30 de lucrări pe care le veți vedea sunt realizate în tehnica aquaforte. În esență, artistul desenează pe o placă metalică acoperită cu un strat protector, iar apoi acidul „mușcă” din suprafața metalului acolo unde linia a fost trasată. Este un proces în care fiecare gest contează.

În aquaforte, timpul devine un colaborator esențial. Nu doar timpul necesar realizării plăcii, ci și timpul chimic, timpul reacției, timpul de așteptare în care placa stă scufundată în acid. Este o artă care nu poate fi grăbită, iar acest lucru se reflectă în liniștea și echilibrul imaginilor.

Lucrările expuse aici ilustrează locuri istorice din județul Alba – cetăți, biserici, castele. Aș dori să subliniez rolul artei în a păstra și a transmite mai departe povești. De-a lungul timpului, arta nu a fost doar un mijloc de expresie, ci și unul de conservare și de promovare. A făcut vizibile locuri, a dat chip unor istorii, a creat punți între generații.” -a declarat Anca Sas, curatorul expoziției.

Organizatorii evenimentului: Consiliul Județean Alba, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Fundația Inter-Art.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 30 aprilie-18 mai 2026.

Foto: Zoltán Balog.

