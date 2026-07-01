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Calendar ortodox IULIE 2026: Sfântul ILIE, cea mai importantă sărbătoare a lunii și 13 sărbători cu cruce neagră

Ioana Oprean

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Calendar ortodox IULIE 2026: Sfântul ILIE, cea mai importantă sărbătoare a lunii și 13 sărbători cu cruce neagră

Luna iulie 2026 are 31 de zile şi începe într-o zi de miercuri, când avem prăznuirea Sfântului Leontie de la Rădăuţi şi a Sfinţilor Cosma şi Damian, doctorii fără de arginţi.

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Deşi prima zi a lunii iulie nu reprezintă o sărbătoare trecută cu cruce roşie în calendarul creştin-ortodox, trebuie precizat că luna este una plină de sărbători trecute cu cruce neagră sau cu cruce roşie.

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Sărbătoare cu cruce roşie în iulie 2026

În luna iulie 2026 avem două sărbători cu cruce roşie. Luni, 20 iulie 2026 este prăznuit Sfântul Ilie. Este ziua în care îşi sărbătoresc onomastica peste 100.000 de români şi asta pentru că nu doar celor care poartă numele de Ilie le urăm LA MULŢI ANI ci şi celor care poartă numele de Iliuţă, Lică, Eliade, Ilieş, Iliuş, Ilinca, Eliana sau Ilia. Iar pe 27 iulie este prăznuit Sfântul Mucenic Pantelimon.

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Sunt 13 sărbători cu cruce neagră

În iulie 2026 avem 13 sărbători trecute cu cruce neagră în calendarul creştin-ortodox, iar primele două vin chiar în primele două zile ale lunii. Miercuri, 1 iulie 2026, avem sărbătoare cu cruce neagră pentru prăznuirea Sfântului Leontie de la Rădăuţi şi a Sfinţilor Cosma şi Damian, doctorii fără de arginţi. Pe 2 iulie 2026 este prăznuit chiar Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.

Calendar ortodox complet pentru iulie 2026

1 M † Sfantul Leontie de la Radauti; Sfintii Cosma si Damian, doctorii fara de arginti Post
2 J † Sfantul Voievod Stefan cel Mare
3 V Sfantul Mucenic Iachint Post
4 S Sfanta Olimpia de la Farcasa; Sfantul Andrei Criteanul
5 D † Sfantul Atanasie de la Aton – Ap. Romani X, 1-10Ev. Matei VIII, 28-34IX, 1glas 4, voscr. 5
Vindecarea celor doi demonizati din tinutul Gadarei – Ap. Romani X, 1-10Ev. Matei VIII, 28-34IX, 1glas 4, voscr. 5
Duminica nr: 1

6 L † Sfantul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Ramet; Sfantul Sisoe cel Mare
7 M † Sfanta Mucenita Chiriachi
8 M † Sfintii Epictet si Astion Post
9 J † Sfantul Pangratie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Manastirea Neamt
10 V Sfintii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei Post
11 S Sfanta Eufimia
12 D † Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromita; Sfanta Veronica; Sfantul Paisie Aghioritul; Sfintii Mucenici Proclu si Ilarie – Ap. Romani XII, 6-14Ev. Matei IX, 1-8glas 5, voscr. 6
Vindecarea slabanogului din Capernaum – Ap. Romani XII, 6-14Ev. Matei IX, 1-8glas 5, voscr. 6
Duminica nr: 2

13 L † Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil
14 M Sfantul Nicodim Aghioritul
15 M Sfintii Chiric si Iulita Post
16 J Sfantul Atinoghen
17 V Sfanta Marina Post
18 S † Sfantul Emilian de la Durostor; Sfantul Cuvios Pamvo
19 D Sfanta Macrina – Ap. Romani XV, 1-7Ev. Ioan IX, 27-35Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 7
Vindecarea a doi orbi si un mut in Capernaum – Ap. Romani XV, 1-7Ev. Ioan IX, 27-35Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 7
Duminica nr: 3

20 L † Sfantul Ilie
21 M † Sfantul Proroc Iezechiel; Cuviosii Rafael si Partenie de la Agapia
22 M † Sfantul Preot Marturisitor Ilie Lacatusu; Sfanta Maria Magdalena Post
23 J Aducerea moastelor Sfantului Foca
24 V Sfanta Hristina Post
25 S Adormirea Sfintei Ana
26 D † Sfantul Ermolae; Cuviosul Ioanichie cel Nou de la Muscel – Ap. I Corinteni I, 10-17Ev. Matei XIV, 14-22glas 7, voscr. 8
Predica la Duminica a VIII-a dupa Rusalii – Ap. I Corinteni I, 10-17Ev. Matei XIV, 14-22glas 7, voscr. 8
Duminica nr: 4

27 L † Sfantul Mucenic Pantelimon
28 M Sfintii Prohor, Nicanor, Timon si Parmena
29 M Sfantul Mucenic Calinic Post
30 J (Lasatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului); Sfantul Valentin; Sfintii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos si Andronic
31 V (Inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului); Sfantul Evdochim Post

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