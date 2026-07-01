Intervenție pentru îndepărtarea unor elemente de construcție pe o stradă din Alba Iulia. Pompierii intervin cu o autoscară

Pompierii din Alba Iulia au intervenit, marți, 1 iulie 2026, pe strada Ardealului din municipiu, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție.

La fața locului s-a intervenit cu o autoscară pentru îndepărtarea în siguranță a elementelor de construcție.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru îndepărtarea unor elemente de construcție în mun. Alba Iulia, str Ardealului.

Forțe alocate: 1 autoscară.

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