Intervenție pentru îndepărtarea unor elemente de construcție pe o stradă din Alba Iulia. Pompierii intervin cu o autoscară
Intervenție pentru îndepărtarea unor elemente de construcție pe o stradă din Alba Iulia. Pompierii intervin cu o autoscară
Pompierii din Alba Iulia au intervenit, marți, 1 iulie 2026, pe strada Ardealului din municipiu, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție.
La fața locului s-a intervenit cu o autoscară pentru îndepărtarea în siguranță a elementelor de construcție.
Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru îndepărtarea unor elemente de construcție în mun. Alba Iulia, str Ardealului.
Forțe alocate: 1 autoscară.
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