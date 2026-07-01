Lecție de spirit civic la Teiuș: Trei tineri au găsit un portofel cu peste 2.000 de lei și documente. Au alertat imediat autoritățile

Trei tineri, doi din Alba Iulia și unul din Teiuș, au dat dovadă de spirit civic atunci când au găsit pe o stradă un portmoneu cu acte, carduri de credit și bani.

Imediat după ce au găsit portmoneul pierdut, tinerii au contactat polițiștii rutieri din Teiuș, pentru a bunul să ajungă cât mai repede în posesia proprietarului. Primăria Teiuș a publicat un mesaj de felicitări după acest gest:

,,Într-o lume agitată și din păcate cam fără repere rămânem impresionați de fiecare dată, atunci când se întâmplă și o faptă bună ce își are rădăcinile în educație, în cei șapte ani de acasă și nu în ultimul rând în familie! Polițiștii locali teiușeni, aflați în misiune în orașul nostru, au fost contactați de câțiva tineri: B.V.A 17 ani din Alba Iulia, L.A.G. 17 ani din Alba Iulia și C.G.I. 17 ani din Teiuș, precizând că au găsit pe stradă, în zona Aleii Sportive un portmoneu cu acte, carduri de credit, bani(peste 2100 lei) aparținând unui cetățean care a fost identificat în persoana lui S.A.C-37 de ani din Alba Iulia, toate cele găsite fiind înmânate păgubașului!

Felicitări tinerilor pentru spiritul civic deosebit și nu în ultimul rând familiilor acestora pentru educația acordată!”, se arată într-o postare publicată de Primăria Teiuș.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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