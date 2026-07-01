Ştirea zilei

FOTO | Portofel cu bani, documente și carduri bancare, furat în Autogara Alba Iulia: Victima, o turistă din Cehia. A fost recuperat de jandarmi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

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Portofel cu bani, documente și carduri bancare, furat în Autogara Alba Iulia: Victima, o turistă din Cehia. A fost recuperat de jandarmi

Jandarmii din Alba au recuperat în această dimineață, 1 iulie 2026, un portofel din zona Autogării, pierdut de o turistă din Republica Cehă.

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Mai exact, în jurul orei 06:15, un echipaj de jandarmi aflat în serviciul de patrulare în municipiul Alba Iulia a intervenit în urma unei sesizări formulate de trei turiste din Republica Cehă. Cele trei femei au semnalat că una dintre ele a rămas fără portofel. Jandarmii au intervenit prompt și au prins persoana care și l-a însușit fără drept.

Potrivit Jandarmeria Alba, în această dimineață, în jurul orei 06:15, un echipaj de jandarmi aflat în serviciul de patrulare în municipiul Alba Iulia a intervenit în urma unei sesizări formulate de trei turiste din Republica Cehă.

Femeile au semnalat faptul că, în timp ce se aflau în Autogara Alba Iulia, una dintre ele a rămas fără portofel, acesta fiind însușit de o altă persoană.

În portofel se aflau bani, documente de identitate și carduri bancare.

Jandarmii s-au deplasat de îndată în zona indicată și au efectuat verificări specifice, reușind să identifice persoana bănuită și să recupereze portofelul.

Bunul a fost restituit proprietarei, iar în cauză a fost întocmit un proces-verbal de sesizare, urmând ca cercetările să fie continuate de instituțiile competente pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și dispunerea măsurilor legale.”, potrivit I.J.J Alba.

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