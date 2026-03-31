Calendar ortodox APRILIE 2026: Floriile, Sfintele Paști, Sfântul Gheorghe și Izvorul Tămăduirii , principalele sărbători religioase ale lunii

În luna aprilie 2026, credincioșii ortodocși prăznuiesc mai multe sărbători cu cruce roșie. Este vorba de Floriile ortodoxe care pică în acest an pe data de 5 aprilie, Sfintele Paști pe data de 12 aprilie, Sfântul Gheorghe, sărbătorit pe data de 23 aprilie și Izvorul Tămăduirii.

Numele lunii aprilie vine de la cuvântul latinesc aperio. Înainte de anul 700 î.Hr., luna aprilie era a doua lună a anului în calendarul roman și avea 29 de zile. După ce Iuliu Cezar a introdus calendarul iulian în 45 î.Hr., luna aprilie avea 30 de zile și devenea a patra lună a anului.

Sâmbăta lui Lazăr pică pe 4 aprilie

Sâmbăta lui Lazăr este o zi importantă în tradiția creștină ortodoxă și se sărbătorește cu o zi înainte de Duminica Floriilor, adică în sâmbăta care precede intrarea lui Iisus în Ierusalim. Această zi amintește de minunea învierii lui Lazăr de către Iisus Hristos, după patru zile de la moarte. Evenimentul este considerat una dintre cele mai importante minuni din Biblie și prefigurează Învierea lui Hristos.

Din punct de vedere religios, Sâmbăta lui Lazăr are o semnificație specială: marchează trecerea de la Postul Mare spre Săptămâna Patimilor. Este o zi de bucurie, pentru că vorbește despre viață și speranță, chiar dacă se află într-o perioadă de post.

În tradiția populară românească, ziua este cunoscută și sub numele de „Moșii de Florii”. În această zi, oamenii merg la biserică și fac pomeniri pentru cei adormiți, împărțind colivă, colaci sau alte alimente.

Există și obiceiuri vechi, mai ales la sate, unde copiii sau fetele mergeau din casă în casă și cântau „Lăzărelul”, un cântec ritual care amintește de moartea și învierea lui Lazăr. În schimb, primeau ouă sau dulciuri.

Din punct de vedere alimentar, este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care este dezlegare la pește, alături de Duminica Floriilor. Astfel spus, Sâmbăta lui Lazăr este o zi cu dublă semnificație: religioasă, prin comemorarea unei minuni importante, și tradițională, prin obiceiurile legate de pomenirea morților și venirea primăverii.

Intrarea Domnului în Ierusalim pică în 2026 pe 5 aprilie

Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută și ca Floriile, este una dintre cele mai importante sărbători creștine și are loc cu o săptămână înainte de Paște. Evenimentul amintește momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, fiind întâmpinat de mulțime ca un împărat. Oamenii l-au întâmpinat cu ramuri de finic și de măslin, strigând „Osana!”, semn de bucurie și recunoaștere.

În tradiția ortodoxă, această zi simbolizează victoria vieții asupra morții și marchează începutul Săptămânii Patimilor, perioada care precede Învierea.

Tradiții și obiceiuri

În România, credincioșii merg la biserică cu ramuri de salcie, care sunt sfințite și apoi păstrate în casă, la icoane. Acestea simbolizează ramurile cu care a fost întâmpinat Iisus. De asemenea, este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care există dezlegare la pește, fiind o zi de sărbătoare.

Importanța în calendar

Floriile deschid seria celor mai importante zile din calendarul creștin, care culminează cu Paștele. Este o zi care îmbină bucuria cu reflecția și marchează un moment esențial din viața lui Iisus. Pe scurt, Intrarea Domnului în Ierusalim este o sărbătoare a speranței, dar și începutul unei perioade de profundă semnificație spirituală.

Paştele pică pe 12 aprilie în 2025

De departe, cea mai importantă sărbătoarea a lunii aprilie în 2026 este Paştele, prăznuit pe 12 aprilie. Paştele este sărbătoarea Învierii Domnului. Modul de calculare a datei Sfintelor Paşti s-a stabilit la primul sinod ecumenic, ţinut în anul 325 la Niceea.

Sărbătoarea Paştelui este momentul în care prăznuim „omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi veşnice şi săltând îl lăudăm pe Mântuitorul, pe cel unul binecuvantat şi preamărit, Dumnezeul părinţilor noştri”.

Înainte de Paște, credincioșii țin Postul Mare, care durează aproximativ 40 de zile. Este considerat cel mai lung și mai aspru post din an și presupune atât restricții alimentare, cât și o perioadă de reflecție și rugăciune.

Ultima săptămână înainte de Paște este numită Săptămâna Patimilor. În această perioadă sunt rememorate ultimele zile din viața lui Iisus, inclusiv Cina cea de Taină, răstignirea și moartea Sa. Momentul cel mai important este slujba din noaptea de sâmbătă spre duminică. Credincioșii merg la biserică pentru a lua Lumina Sfântă și participă la slujba de Înviere, când se rostește tradiționalul „Hristos a înviat!”.

Tradiții și obiceiuri

În România, Paștele este marcat de numeroase tradiții:

-vopsirea ouălor, în special în roșu (simbol al sângelui lui Hristos)

-pregătirea preparatelor tradiționale, precum cozonacul sau pasca

-mersul la biserică și întâlnirile în familie

Sf. Gheorghe pică pe 23 aprilie

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit în fiecare an pe 23 aprilie. Este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi din calendarul ortodox, ziua fiind marcată, potrivit tradiţiei populare, prin împodobirea caselor şi anexelor cu crengi verzi simbolizând astfel renaşterea naturii.

Peste un milion de români poartă numele Sfântului Mucenic Gheorghe şi îşi sărbătoresc onomastica pe 23 aprilie. Sf. Gheorghe a fost un zeu al vegetației și un protector al naturii înverzite, al vitelor și al oilor. În popor se crede că atunci când broaștele cântă pentru prima oară, San-George deschide drumul naturii spre viață.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut din părinţi creştini în Capadocia, în timpul împăratului Diocleţian din secolul al IV-lea. Ajunge în slujba împăratului ca militar şi se confruntă în mod direct cu persecuţiile asupra creştinilor începute în anul 303. Îşi mărturiseşte credinţa în Hristos şi este întemniţat din cauza acestor convingeri religioase. În încercarea de a-l face să renunţe la credinţa creştină, este torturat şi ucis prin decapitare pe 23 aprilie. Această zi rămâne ziua sa de prăznuire.

În iconografie, Sf. Gheorghe apare călare pe un cal, străpungând cu suliţa un balaur. Ipostaza ilustrează o legendă potrivit căreia Sfântul Gheorghe a salvat cetatea Silena din provincia Libiei, terorizată de un balaur. Reprezentarea sfântului biruitor simbolizează modelul de curaj în lupta cu diavolul.

Calendar ortodox complet pentru aprilie 2026

1 M Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Varsanufie de la Optina (Post)

2 J Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Post)

3 V Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Post)

4 S Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)

5 D (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește)

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post – a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

6 L Sf. și Marea Luni; † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă)

7 M Sf. și Marea Marți; Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă)

8 M Sf. și Marea Miercuri; Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă)

9 J Sf. și Marea Joi; Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf. Cuv. Vadim (Pomenirea morților – Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin)

10 V Sf. și Marea Vineri – Scoaterea Sf. Aer; Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru)

11 S Sf. și Marea Sâmbătă; †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (Dezlegare la ulei și vin)

12 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

13 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Axion Estin” de la M. Protaton – Athos; Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul. In aceasta zi se savarsesc si Slujbele Sfintilor romani din 11 si 12 aprilie: †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului si mama sa Sf. Cuv. Filoteia de la Pasarea, si Sf. Mc. Sava de la Buzău

14 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida

15 M Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent (Harți)

16 J Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia

17 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Siriaca” de la M. Ghighiu; Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei (Harți)

18 S Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul

19 D Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie

Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

20 L † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina

21 M Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ.

22 M Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Dezlegare la pește)

23 J †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie

24 V †) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Dezlegare la pește)

25 S Sf. Ap. și Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

26 D Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; † Soborul Sfintelor Femei Românce; † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)

Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4

27 L Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului

28 M Sf. Ap. Iason și Sosipatru; † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia

29 M Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)

30 J Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei

