Simulare Evaluare Națională 2026: Când vor susține elevii de clasa a VIII-a problele scrise la română și matematică

Simularea Evaluării Naționale 2026 are rolul de a recrea condițiile examenului propriu-zis și de a le oferi elevilor o evaluare obiectivă a nivelului de pregătire. Testarea începe pe 16 martie 2026, cu proba scrisă la limba și literatura română, urmând ca pe 17 martie 2026 să se desfășoare examenul scris la matematică.

Această etapă este considerată extrem de importantă, deoarece le permite elevilor să identifice punctele forte și eventualele lacune înainte de examenul care contează pentru admiterea la liceu, potrivit Playtech.

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă;

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

După simularea din martie, elevii vor parcurge etapele oficiale ale Evaluării Naționale în luna iunie. Înscrierea candidaților este programată în perioada 8–12 iunie 2026, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia pe 12 iunie 2026.

Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 22 iunie 2026. Proba de matematică este programată pentru 24 iunie 2026, iar pe 26 iunie 2026 elevii care aparțin minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă.

