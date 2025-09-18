Bursele sociale pentru elevi în anul școlar 2025-2026: Ce venituri se iau în calcul
În anul școlar 2025-2026, elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia de bursă socială, în cuantum minim de 300 de lei pe lună. Pentru a fi eligibili, venitul mediu net lunar pe membru de familie trebuie să fie sub 50% din salariul minim net pe economie, adică mai mic de 1.287 de lei
Veniturile luate în calcul
Conform Codului Fiscal, se consideră venituri impozabile și, prin urmare, se iau în calcul pentru stabilirea eligibilității:
* Venituri din activități independente (PFA, profesii liberale etc.)
* Venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor, brevete etc.)
* Venituri din salarii și asimilate salariilor (indemnizații, prime, bonusuri etc.)
* Venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii, arende etc.)
* Venituri din investiții (dobânzi, dividende, câștiguri din vânzarea de acțiuni etc.)
* Venituri din pensii
* Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
* Venituri din premii și din jocuri de noroc
* Venituri din transferul proprietăților imobiliare (vânzări de imobile)
Potrivit edupedu.ro, este important de menționat că alocațiile copiilor nu se iau în considerare la stabilirea venitului minim necesar pentru acordarea bursei sociale.
Procedura de acordare
Pentru a solicita bursa socială, părinții sau tutorii legali ai elevilor minori trebuie să depună o cerere însoțită de documente care dovedesc dreptul de acordare a bursei. Dosarele trebuie depuse până pe 2 octombrie 2025
Verificarea veniturilor declarate se face de către una sau mai multe persoane desemnate de conducerea unității de învățământ, fără a mai fi necesară utilizarea sistemului informatic PatrimVen al ANAF
Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență de zi, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în Școala din spital.
