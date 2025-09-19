Rămâi conectat

Bursele din anul universitar 2025-2026 vor scădea semnificativ și vor fi acordate doar pe durata cursurilor. Noile reguli afectează studenții de la buget și pe cei la taxă – proiect

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Bursele din anul universitar 2025-2026 scad semnificativ: Se vor acorda doar pe perioada cursurilor. Noile reguli vor afecta atât studenții de la buget, cât și pe cei la taxă – proiect

Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect care stabilește cuantumul burselor pentru anul universitar 2025-2026. Vorbim de sume clare: 925 de lei pentru bursa socială, 2.165 de lei pentru masteratul didactic și 3.700 de lei pentru doctorat.

La prima vedere pare bine, dar în realitate bursele scad serios după intrarea în vigoare a așa-numitei „Legi Bolojan”, care a tăiat fondul de burse cu 40%.

Asta pentru că nu se mai raportează la salariul minim brut, ci la cel net.

Concret, studenții la master didactic sau la dublă specializare, care primeau o bursă de 3.700 de lei, vor lua acum doar 2.165 de lei, o diferență de peste 1.500 de lei.

Bursele doar în timpul cursurilor, nu și în vacanță

O altă schimbare majoră ar fi ca bursele să nu se mai acorde în vacanțe sau în pauzele dintre semestre.

Vor fi plătite strict în perioada cursurilor, examenelor și a altor activități didactice.

DOAR studenții de pe locurile bugetate vor beneficia de burse. Cei de la taxă nu mai intră în schemă.

Dispar bursele de excelență

Printre modificări se numără și eliminarea burselor de excelență olimpică, adică acele burse speciale pentru bobocii care veneau în facultate cu rezultate academice excepționale, inclusiv olimpici internaționali.

Universitățile, mai puțini bani pentru burse

Fondul total pentru burse scade cu 40%, ceea ce înseamnă că universitățile primesc mai puțini bani per student (216 lei în loc de 405 lei lunar).

Practic, instituțiile de învățământ superior vor fi puse în situația de a alege: fie dau burse mai mici tuturor, fie păstrează cuantumul, dar pentru un număr mai mic de studenți.

