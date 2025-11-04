Burse școlare 2025-2026: Când primesc elevii banii pentru lunile septembrie și octombrie. Când se fac următoarele plăți

Elevii din România care îndeplinesc criteriile pentru bursele de merit în anul școlar 2025-2026 vor primi prima tranșă pe 20 noiembrie, conform metodologiei în vigoare. Următoarele plăți vor fi efectuate lunar, tot pe data de 20, pentru luna precedentă.

„Sumele estimate pentru plata burselor, atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie, vor fi plătite de unitățile de învățământ pe 20 noiembrie”, se arată în articolul 26, alineatul 4, din metodologia de acordare a burselor. Totodată, alineatul 7 prevede că „bursele se plătesc lunar, de către școli, pe data de 20 pentru luna anterioară. Dacă data de 20 cade într-o zi de repaus săptămânal, sărbătoare legală sau altă zi liberă, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară”.

Fiecare școală trebuie să transmită lunar, până pe 20, inspectoratului școlar, lista beneficiarilor și sumele estimate. Până pe 25 ale lunii, inspectoratele trimit datele către Direcția generală economică a Ministerului Educației și Cercetării.

Bursele de merit au valoarea de 450 de lei, calculată însă proporțional cu numărul de zile de curs din lună. Pentru bursele sociale și tehnologice cuantumul este de 300 de lei, însă autoritățile locale pot suplimenta aceste sume din bugetele proprii. Bursele de performanță și reziliență nu se mai acordă începând cu acest an școlar.

Cine poate primi burse de merit

* Bursele de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu.

* Nu e nevoie de cerere, ele se dau la propunerea profesorului diriginte.

* Elevul trebuie să fi avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la sfârșitul anului școlar anterior.

* Dacă acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primește bursa pentru luna respectivă.

* Bursa de merit se poate cumula cu bursele sociale sau tehnologice.

Criteriile de acordare prevăd că maximum 15% din elevii unei clase de gimnaziu sau liceu pot beneficia de bursă, cu medii generale pe anul anterior mai mari sau egale cu 9,00. Pentru clasa a V-a, media se calculează pe primele două intervale de cursuri ale anului școlar, iar pentru clasa a IX-a, pe baza mediilor de admitere. În plus, elevii care au câștigat premii la olimpiade sau competiții internaționale recunoscute pot primi bursă suplimentar.

