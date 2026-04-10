Bunuri sechestrate 2026 | Ce garantează apariția platformei digitale de licitații ANAF. Ministru: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri"

Ioana Oprean

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, vineri, 10 aprilie 2026 că platforma elicitatii.anaf.ro, recent lansată, garantează că „nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, iar toate bunurile sechestrate de ANAF sunt disponibile pentru toată lumea.

„Gata, s-a terminat cu bunurile secestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital – elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis, ministrul Finanţelor într-un mesaj video postat pe Facebook.

Alexandru Nazare a subliniat că este pentru prima oară când aceste bunuri secestrate sunt transparent puse pe o platformă online: „Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”.

Ministrul Finanțelor a accentuat faptul că întreg procesul este digitalizat, de la instituirea sechestrului până la plasarea online a fiecăruia dintre aceste bunuri.

„Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai spus Alexandru Nazare.

ANAF a anunţat, în 31 martie 2026, că s-au înregistrat 14 milioane de accesări pe platforma digitală eLicitatiiANAF în primele 24 de ore de la lansare.

foto: arhivă

video: Alexandru Nazare / Facebook

