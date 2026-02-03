Bugetul programului pentru creșterea natalității în România se dublează în 2026: Câte cupluri vor beneficia
Bugetul programului pentru creșterea natalității în România se dublează în 2026: Câte cupluri vor beneficia
Programul FIV (pentru creșeterea natalității) va beneficia de un buget dublu în acest an, față de anul 2025, a anunțat marți, 3 februarie 2026, ministrul Muncii, Florin Manole.
Ministrul Muncii a spus că programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV) va fi finanțat atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene.
„După aprobarea bugetului vom începe demersurile, apropo de bugetul de stat. Apropo de sursa financiară fonduri europene, vom trimite, probabil la sfârșitul acestei săptămâni, fișa de proiect către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Am fost mereu în contact și în colaborare cu colegii de acolo și cu ministrul Pîslaru, în așa fel încât vom avea, probabil după aprobarea bugetului național, concomitent și sursa din fonduri europene”, a declarat Florin Manole.
El spune că se va încerca o dublare a fondurilor.
„Vom încerca, nu vreau să mă hazardez, dar vom încerca o dublare a acestei cheltuieli a statului pentru programul FIV, cât avem cu fonduri europene și cu buget de stat, de două ori mai multe decât am avut anul trecut. Anul trecut am avut 100 de milioane de lei”, a precizat ministrul.
Conform acestuia, anul trecut au beneficiat de fonduri 6.000 de cupluri, iar anul acesta „cred că vom putea undeva spre 10.000-12.000 de beneficiari”.
„Imediat ce vom avea bugetul, vom începe și vom face cu prioritate acest program”, a mai precizat Florin Manole, care a spus că bugetul va fi aprobat „probabil spre sfârșitul lunii februarie”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Muncii: „Cifrele nu mint, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim”
Ministrul Muncii: „Cifrele nu mint, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim” Ministrul Muncii, Florin Manole, i-a acuzat de „eroare de logică” pe cei care susțin că o persoană nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social, acesta fiind un atac indirect la colegii din coaliția […]
Călin Georgescu, mesaj pentru Guvern după ce a semnat controlul judiciar: ,,România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții”
Călin Georgescu, mesaj pentru Guvern după ce a semnat controlul judiciar: ,,România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții” Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 3 februarie 2026, la sediul Poliției Buftea, unde a semnat controlul judiciar. La ieșirea din sediul poliției, acesta a susținut o serie de […]
Facturi la gaz 2026 | Sprijinul oferit de stat consumatorilor vulnerabili, ajutor real? Asociație: ,,Statul va da vouchere din banii pe care îi vor plăti consumatorii suplimentar”
Facturi la gaz 2026 | Sprijinul oferit de stat consumatorilor vulnerabili, ajutor real? Asociație: ,,Statul va da vouchere din banii pe care îi vor plăti consumatorii suplimentar” Asociația Energia Inteligentă subliniază, într-o analiză, că România dispune de un cadru legal clar pentru sprijinirea celor cu venituri mici: Legea consumatorului vulnerabil. În loc ca acest mecanism […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Muncii: „Cifrele nu mint, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim”
Ministrul Muncii: „Cifrele nu mint, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim” Ministrul...
Bugetul programului pentru creșterea natalității în România se dublează în 2026: Câte cupluri vor beneficia
Bugetul programului pentru creșterea natalității în România se dublează în 2026: Câte cupluri vor beneficia Programul FIV (pentru creșeterea natalității)...
Știrea Zilei
FOTO | Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu
Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o...
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu...
Curier Județean
FOTO | Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul...
DSVSA Alba: Amenzi de peste 1 milion de lei după aproape 5.700 de controale la unități din domeniul alimentar, în anul 2025. Care au fost cele mai frecvente neconformități identificate
DSVSA Alba: Amenzi de peste 1 milion de lei după aproape 5.700 de controale la unități din domeniul alimentar, în...
Politică Administrație
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...