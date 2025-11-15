Bosnia – România, meci DECISIV în preliminariile pentru CM 2026. ,,Tricolorii” au nevoie de o victorie
Bosnia – România, meci DECISIV în preliminariile pentru CM 2026. ,,Tricolorii” au nevoie de o victorie
Bosnia Herțegovina – România, penultimul meci din grupa H, decisiv pentru soarta tricolorilor în preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, de la ora 21:45.
România dispută la Zenica meciul decisiv care îi poate păstra șansele de a urca în primele două poziții ale grupei de calificare. Locul al doilea ar trimite naționala în barajul pentru Campionatul Mondial.
Calificarea directă, rezervată echipei de pe primul loc, este aproape imposibilă în acest moment. Totuși, „tricolorii” sunt deja siguri de prezența la baraj, datorită faptului că au câștigat grupa din Liga C a Ligii Națiunilor.
Clasarea pe poziția secundă în preliminarii ar reprezenta însă un plus important: drumul spre Mondial ar fi mai accesibil pe ruta preliminariilor decât prin cea oferită de Nations League. Tocmai de aceea, confruntarea de la Zenica capătă o importanță deosebită.
Lotul:
- Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
- Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)
- Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
- Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)
