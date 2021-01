Bonus pentru medicii de familie care conving persoanele să se vaccineze anti-Covid. Cât vor primi, per pacient, și la ce sumă poate crește

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a făcut o declarație prin care spune că o ordonanță de guvern a fost adoptată, stabilind cum vor fi renumerate cadrele medicale care vor participa la procesul de vaccinare. Un bonus de 30 de lei va fi acordat mediciilor de familie pentru fiecare pacient imunizat, o sumă care pe parcurs poate crește.

Astfel, medicii de familie vor trebui să informeze, programeze în platformă, să se asigure că vin pacienții la vaccinare, după monitorizeze. Aceștia vor primi 30 lei pentru fiecare pacient. Când se trece de 50% din lista de pacienți pe care îi are medicul de familie, plata va fi de 50 de lei pe pacient, respectiv 60%, 60 de lei pe pacient.

„Medicii de familie sunt esenţiali în această periodă şi sunt esenţiali întotdeauna şi sistemul de sănătate trebuie să le acorde importanţa pe care o au peste tot în lume. În perioada următoare ne bazăm pe medicii de familie şi îi programeze pe pacienţii care vin să se vaccineze şi să stea la dispoziţie oamenilor după vaccinare. Medicii de familie vor fi renumeraţi pentru această muncă suplimentară, e vorba de o plată suplimentară pentru o muncă suplimentară. Vorbim de programare, informare şi monitorizarea pacienţilor. Această plată despre care vorbesc va fi de 30 lei pentru fiecare pacient, pentru acest serviciu, acolo unde medicul de familie îl programează pe pacient şi acolo unde pacientul merge şi se vaccinează şi lucrurile merg în regulă. Când se trece de 50% de lista persoanelor eligibile la vaccinare, noi considerăm că e efort mare al medicului de familie şi atunci plata se face cu 50 lei pe pacient, respectiv 60% din lista persoanelor eligibile vorbim de 60 de lei. Aceste două puncte au aplicabilitate practică şi de mâine ne bazăm pe oamenii care vor veni alături de cei care vor veni alături de cei din centrul de vaccinare”, a precizat Vlad Voiculescu.

Pentru că este o muncă suplimentară, în afara programului normal de lucru, medicii vor fi renumeraţi cu 90 lei pe oră, cu 45 lei pe oră asistenţii medicali şi cu 20 lei pe oră registratorii.

Ordonanţa de urgenţă privind măsurile pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii stabileşte „unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 care desfăşoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de vaccinare împotriva COVID 19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020, precum şi alte măsuri în domeniul sănătăţii”, arată actul normativ.

Sursă: digi24.ro