Două motive pentru care elevii nu ar putea reveni fizic la școală pe 8 februarie. Explicația dată de ministrul Sănătății

Vlad Voiculescu a explicat că există două motive pentru care decizia de deschidere a școlilor ar putea fi revocată. Deteriorarea masivă a indicatorilor pandemiei reprezintă primul motiv, al doilea fiind despre răspândirea noii tulpine de coronavirus.

“Vedem că sunt locuri unde o nouă tulpină face ravagii. Vedem că această tulpină poate fi mult mai contagioasă și această tulpină poate să afecteze și copiii. Dacă vom avea această noul tulpina în România și dacă va deveni extrem de contagioasă, atunci sigur lucrurile trebuie luate din nou în considerare”, spune ministrul Sănătății.

Your browser does not support the video tag.

Vlad Voiculescu a mai spus că decizia de redeschidere a școlilor este condiționată de numărul cazurilor la ATI, care nu trebuie să ajungă la limită (n.red. peste 1.500), de numărul deceselor și de numărul zilnic al cazurilor de infectare cu Sars-Cov-2.

“În momentul ăsta, astăzi, avem o mie și un pic de cazuri în ATI. Dacă numărul ăsta va crește semnificativ, adică dacă va ajunge la 1.500 e deja mult, peste capacitatea noastră actuală, atunci cu siguranță vom lua în calcul revizuirea deciziei (n.red. de redeschidere a școlilor). Și sunt câteva informații: odată vorbim de testare, de cazurile confirmate, apoi vorbim despre cazurile în ATI și cazurile din secțiile din spital, o parte din cazurile din spital sunt deja grave și apoi vorbim de decese. Ultimele două sunt cât decât cifre certe, dacă la testare putem discuta și sunt de acord că ar fi bine să testăm mai mult și facem asta, aranjăm lucrurile în așa fel încât să testăm mai mult și să raportăm mai bine ca să avem imagine cât mai clară, celelalte două sunt cifre pe care ne putem baza”, a explicat Voiculescu.

Sursă: edupedu.ro