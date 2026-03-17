Bonuri de masă 2026: Angajații care beneficiază de tichete pe lângă salariu. Care este valoare maximă

Bonurile de masă sunt în continuare un beneficiu important pentru angajații din România, fiind acordate de companii pentru a sprijini cheltuielile cu hrana. În 2026, valoarea maximă a acestora a fost actualizată prin Legea nr. 201/2025.

Bonuri de masă în 2026

Aceste tichete de valoare sunt acordate de companii pentru a sprijini cheltuielile zilnice cu hrana și reprezintă o formă de beneficiu extrasalarial care completează venitul lunar al salariaților.

În urma discuțiilor privind salariul minim, autoritățile au confirmat și actualizarea valorii maxime a tichetelor de masă. Noua limită este stabilită prin Legea nr. 201/2025, publicată în Monitorul Oficial la 28 noiembrie 2025.

Valoarea nominală maximă a unui tichet de masă crește de la 40,18 lei la 45 lei pe zi lucrătoare.

Cum pot fi utilizate bonurile de masă?

Bonurile de masă sunt tichete de valoare oferite lunar angajaților pentru acoperirea unei părți din costurile alimentației. În prezent, ele sunt emise în principal sub formă de card electronic și pot fi folosite exclusiv pentru plata alimentelor.

Acestea pot fi utilizate în:

-restaurante și unități de alimentație publică

-cantine sau bufete

-magazine alimentare

-supermarketuri care acceptă plata cu tichete

-platforme online pentru cumpărarea de produse alimentare

Important de reținut este că aceste tichete pot fi folosite doar pentru achiziționarea de produse alimentare sau pentru plata meselor, conform reglementărilor legale.

Câte bonuri de masă poate primi un angajat într-o lună?

Numărul tichetelor de masă acordate unui salariat este direct legat de zilele efectiv lucrate. Practic, un angajat poate primi cel mult un tichet pentru fiecare zi de muncă.

Astfel, dacă într-o lună există 21 de zile lucrătoare, iar salariatul a lucrat toate aceste zile, el poate primi 21 de bonuri de masă.

Pe de altă parte, există situații în care tichetele nu sunt acordate. Printre acestea se numără:

-concediul de odihnă

-concediul medical

-zilele de sărbătoare legală

-perioadele de șomaj tehnic

-orice alte perioade în care angajatul nu desfășoară activitate

Transferul valorii tichetelor se face lunar de către unitatea emitentă, în baza contractului încheiat cu angajatorul.

Chiar dacă sunt foarte apreciate de salariați, bonurile de masă nu reprezintă un drept garantat prin lege. Fiecare companie decide dacă oferă sau nu acest beneficiu în pachetul salarial.

Prin urmare, un angajat poate primi tichete de masă doar dacă angajatorul a decis să le acorde și dacă respectă plafonul stabilit de legislație.

În practică, multe firme oferă acest beneficiu deoarece reprezintă o metodă eficientă de a motiva angajații și de a crește atractivitatea pachetului salarial.

Românii care pot beneficia de tichete de masă

În general, pot primi bonuri de masă următoarele categorii de persoane:

-angajații cu contract individual de muncă

-salariații cu normă întreagă

-angajații part-time

-persoanele care lucrează în regim de telemuncă

În sectorul public, funcționarii și personalul din instituțiile statului pot beneficia de tichete de masă doar dacă există fonduri disponibile și dacă acest lucru este prevăzut în regulamentul intern.

În cazul persoanelor care au mai multe contracte de muncă, tichetele pot fi acordate doar pentru contractul declarat ca principal.

