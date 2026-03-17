Bonuri de masă 2026: Angajații care beneficiază de tichete pe lângă salariu. Care este valoare maximă
Bonurile de masă sunt în continuare un beneficiu important pentru angajații din România, fiind acordate de companii pentru a sprijini cheltuielile cu hrana. În 2026, valoarea maximă a acestora a fost actualizată prin Legea nr. 201/2025.
Bonuri de masă în 2026
Bonurile de masă rămân unul dintre cele mai populare beneficii oferite angajaților din România. Aceste tichete de valoare sunt acordate de companii pentru a sprijini cheltuielile zilnice cu hrana și reprezintă o formă de beneficiu extrasalarial care completează venitul lunar al salariaților.
În urma discuțiilor privind salariul minim, autoritățile au confirmat și actualizarea valorii maxime a tichetelor de masă. Noua limită este stabilită prin Legea nr. 201/2025, publicată în Monitorul Oficial la 28 noiembrie 2025.
Valoarea nominală maximă a unui tichet de masă crește de la 40,18 lei la 45 lei pe zi lucrătoare.
Cum pot fi utilizate bonurile de masă?
Bonurile de masă sunt tichete de valoare oferite lunar angajaților pentru acoperirea unei părți din costurile alimentației. În prezent, ele sunt emise în principal sub formă de card electronic și pot fi folosite exclusiv pentru plata alimentelor.
Acestea pot fi utilizate în:
-restaurante și unități de alimentație publică
-cantine sau bufete
-magazine alimentare
-supermarketuri care acceptă plata cu tichete
-platforme online pentru cumpărarea de produse alimentare
Important de reținut este că aceste tichete pot fi folosite doar pentru achiziționarea de produse alimentare sau pentru plata meselor, conform reglementărilor legale.
Câte bonuri de masă poate primi un angajat într-o lună?
Numărul tichetelor de masă acordate unui salariat este direct legat de zilele efectiv lucrate. Practic, un angajat poate primi cel mult un tichet pentru fiecare zi de muncă.
Astfel, dacă într-o lună există 21 de zile lucrătoare, iar salariatul a lucrat toate aceste zile, el poate primi 21 de bonuri de masă.
Pe de altă parte, există situații în care tichetele nu sunt acordate. Printre acestea se numără:
-concediul de odihnă
-concediul medical
-zilele de sărbătoare legală
-perioadele de șomaj tehnic
-orice alte perioade în care angajatul nu desfășoară activitate
Transferul valorii tichetelor se face lunar de către unitatea emitentă, în baza contractului încheiat cu angajatorul.
Chiar dacă sunt foarte apreciate de salariați, bonurile de masă nu reprezintă un drept garantat prin lege. Fiecare companie decide dacă oferă sau nu acest beneficiu în pachetul salarial.
Prin urmare, un angajat poate primi tichete de masă doar dacă angajatorul a decis să le acorde și dacă respectă plafonul stabilit de legislație.
În practică, multe firme oferă acest beneficiu deoarece reprezintă o metodă eficientă de a motiva angajații și de a crește atractivitatea pachetului salarial.
Românii care pot beneficia de tichete de masă
În general, pot primi bonuri de masă următoarele categorii de persoane:
-angajații cu contract individual de muncă
-salariații cu normă întreagă
-angajații part-time
-persoanele care lucrează în regim de telemuncă
În sectorul public, funcționarii și personalul din instituțiile statului pot beneficia de tichete de masă doar dacă există fonduri disponibile și dacă acest lucru este prevăzut în regulamentul intern.
În cazul persoanelor care au mai multe contracte de muncă, tichetele pot fi acordate doar pentru contractul declarat ca principal.
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat. Cele mai noi date oficiale
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat Populaţia activă a României era, în trimestrul IV 2025, de 8,165 milioane persoane, din care 7,651 milioane persoane erau ocupate şi 513.900 persoane erau şomeri, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului în trimestrul IV 2025 a fost de 6,3%, […]
Furturile de energie au pus în pericol viața a peste 1.000 de persoane în 2025: Peste 23 milioane de kWh au fost sustrași pe parcursul anului trecut
Furturile de energie au pus în pericol viața a peste 1.000 de persoane în 2025: Peste 23 milioane de kWh au fost sustrași pe parcursul anului trecut Un număr de 1.275 de cazuri de intervenții ilegale realizate de diverse persoane la instalațiile de energie au fost identificate, anul trecut, în cele 20 de județe din […]
Reacția directorului unui cunoscut lanț de benzinării după creșterea prețurilor la combustibil: „Cine nu este dispus să plătească, să renunțe la mașină”
Reacția directorului unui cunoscut lanț de benzinării după creșterea prețurilor la combustibil: „Cine nu este dispus să plătească, să renunțe la mașină” Directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de pe urma crizei generate de războiul din Orientul Mijlociu. De la începutul conflictului din Iran, prețurile la combustibil […]
Actualitate
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat. Cele mai noi date oficiale
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat Populaţia activă a României era, în trimestrul...
Bonuri de masă 2026: Angajații care beneficiază de tichete pe lângă salariu. Care este valoare maximă
Bonuri de masă 2026: Angajații care beneficiază de tichete pe lângă salariu. Care este valoare maximă Bonurile de masă sunt...
Știrea Zilei
FOTO | Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare
Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din...
TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia O tragedie...
Curier Județean
FOTO | Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România
Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din...
20-21 martie 2026 | Etapă zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală – ciclul gimnazial, la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi
20-21 martie 2026 | Etapă zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală – ciclul gimnazial, la Alba Iulia: Participă peste...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
Opinii Comentarii
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...