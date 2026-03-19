BOMBĂ! Primăria Alba Iulia se retrage din AIDA-TL și înființează o nouă asociație de transport împreună cu comuna Ciugud – Proiect de HCL

Municipiul Alba Iulia își pregătește retragerea din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.

Un proiect de hotărâre în acest sens se va afla în curând pe masa aleșilor locali din Alba Iulia. Documentația nu a fost încă postată, proiectul fiind pentru moment la compartimentul resort.

AIDA Transport Local (AIDA-TL) este asociația intercomunitară care organizează în prezent transportul public în Alba Iulia și în comunele din jur.

Inițial AIDA-TL avea 7 membri. Acum are 13 membri, municipiul Alba Iulia, orașul Teiuș și comunele Ciugud, Sântimbru, Ighiu, Galda de Jos, Cricău, Meteș, Berghin, Vințu de Jos, Stremț, Mihalț și Întregalde. De zona extinsă de transport beneficiază și satul Vingard, din comuna Șpring.

AIDA-TL a fost înființată în 2012.

În decembrie 2025 autoritățile locale din Alba Iulia au înființat o nouă companie de transport local, Alba Iulia Transport Local SRL.

Municipiul Alba Iulia are în pregătire și asocierea cu comuna Ciugud pentru realizarea transportului în comun metropolitan.

