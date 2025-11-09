Bolojan, apel la responsabilitate colectivă: „Trebuie să acționăm ferm pentru ca ura și discriminarea să nu mai fie tolerate în societate”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, un apel la responsabilitate colectivă, subliniind necesitatea unei reacții ferme împotriva urii, prejudecăților și intoleranței.

„Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și îi comemorăm pe toți cei care și-au pierdut viața sau au suferit în urma atrocităților comise de regimul fascist”, a declarat premierul.

El a reamintit că, în urmă cu 87 de ani, a avut loc Noaptea de Cristal – un moment tragic în istoria Europei, când regimul nazist a instigat la violență împotriva comunității evreiești, arestând, torturând și ucigând oameni nevinovați, distrugându-le proprietățile și lăcașurile de cult. Acele evenimente au deschis drumul către una dintre cele mai întunecate perioade ale umanității – Holocaustul.

„Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a extins și în România, unde persecuțiile împotriva comunității evreiești au fost susținute de stat. Astăzi, când vedem din nou semnele intoleranței, trebuie să acționăm solidar și hotărât pentru ca ura, prejudecățile și discriminarea să nu mai fie tolerate și pentru a proteja coeziunea socială”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a reafirmat angajamentul Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură.

