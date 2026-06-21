Apă cu porția în mai multe localități din Alba. APA CTTA raționalizează consumul după primele zile de caniculă

Mai multe localități din Alba primesc apă cu porția după ce APA CTTA raționalizează consumul după primele zile de caniculă.

Având în vedere consumul crescut de apă potabilă din această perioadă, utilizată și în alte scopuri, în special în agricultură, SC APA CTTA SA Alba, de comun acord cu primăriile localităților afectate, a stabilit următorul program temporar de furnizare a apei potabile, în scopul refacerii rezervelor din rezervoarele de înmagazinare: 18.00-22.00 si 05.00-09.00, în comuna Berghin – Berghin, Ghirbom, Henig și Straja.

Localitatea Henig înregistrează un consum mărit, existând suspiciunea existenței unei avarii a sistemului de distribuție.

De asemenea, în zonele înalte ale comunei Ohaba, se înregistrează presiune scăzută sau chiar lipsa apei potabile, în funcție de nivelul de consum din fiecare localitate în parte.

,,Totodată, este posibil ca la reluarea furnizării apei potabile să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să folosească apa numai în scop menajer.

Menționăm că, la solicitarea primăriilor, pot fi amplasate rezervoare mobile de apă potabilă în localitățile afectate.

Vă rugăm să utilizați apa potabilă în mod responsabil și să evitați risipa, pentru a permite refacerea rezervelor și menținerea continuității serviciului de alimentare cu apă potabilă”, au transmis reprezentanții APA CTTA Alba.

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