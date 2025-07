Bogdan Glăvan: În principalele funcții de decizie din guvern se află persoane care nu stăpânesc economia. Reformele fiscale și economice sunt realizate de non-economiști

„În principalele funcții de decizie din guvern se află persoane care nu stăpânesc economia. Reformele fiscale și economice sunt realizate de non-economiști”, atrage atenția profesorul de economie Bogdan Glăvan.

„1. Prim-ministrul Bolojan nu este economist.

2. Viceprim-ministrul (pentru reformă) Anastasiu nu este economist.

3. Ministrul Finanțelor Nazare nu este economist.

4. Ministrul Economiei Miruță nu este economist.

Într-un moment de inflexiune economică, de ample modificări ale politicilor economice, în principalele funcții de decizie din guvern se află persoane care nu stăpânesc economia. Reformele fiscale și economice sunt realizate de non-economiști. Nu știu dacă s-a mai întâmplat în istorie.

Spre deosebire, Argentina, unde deficitul bugetar scade, inflația scade și economia crește – fără să crească taxele – este guvernată de un economist (Argentina este republică prezidențială), de unul care a predat economie, care a scris articole științifice, de un om recunoscut în comunitatea internațională drept cineva care stăpânește economia.

Poate vi se pare o întâmplare. De fapt, nimic nu este întâmplător. Economia este o știință, așa cum sunt psihologia sau chimia. Desigur, există particularități care țin de epistemologie, dar ele nu ne interesează aici. Ideea este că economia reprezintă un domeniu distinct al cunoașterii. Sigur, cu toții știm ceva despre economie, așa cum știm despre chimie sau despre psihologie sau despre muzică. Cu toții am auzit de Tabelul periodic al elementelor, știm că apa e formată din oxigen și hidrogen. Cu toții am auzit de subconștient sau de factorii care determină comportamentul anti-social. Cu toții am auzit de Mozart sau de Uraganu’ și putem face deosebirea între tango și vals. Dar asta nu ne face chimiști sau psihologi sau pianiști. La fel, nu suntem economiști doar fiindcă am auzit de cerere și ofertă sau știm ce înseamnă inflația.

Desigur, am avut economiști în funcții de decizie. Printre ei, mari impostori. Alții, nulități cu diplome. Categoric cineva ca Ilie Bolojan este mai apt să guverneze în interesul societății decât cineva care a devalizat finanțele publice (deși e economist). A avea economiști în funcții de conducere nu garantează o guvernare mai potrivită decât cea din prezent. Dar lipsa economiștilor nu cred că ajută.

Știu, demnitarii au consilieri economiști. Dar nu asta este relevant. Politicienii sunt cei care guvernează, ei trebuie să facă dovada unei viziuni politice, ei sunt aleși de cetățeni pentru acea viziune (teoretic). Iar decidenții României nu au propria viziune economică, deoarece nu sunt economiști. Așa că politicile la care asistăm în prezent sunt rodul altoirii între (1) diferite interese politice (de partid), (2) interese economice de grup și (3) viziuni economice particulare care nu poartă nici o responsabilitate democratică”, spune Bogdan Glăvan.

