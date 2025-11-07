Rămâi conectat

Actualitate

Bogdan Glăvan, despre situația economică din România: ,,Nu e absolut nici o criză, decât cea pe care am provocat-o noi mărind impozitele patru ani la rând și inventând tot soiul de nenorociri”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Bogdan Glăvan, despre situația economică din România: ,,Nu e absolut nici o criză, decât cea pe care am provocat-o noi mărind impozitele patru ani la rând și inventând tot soiul de nenorociri”

,,Văd că și directorul Dacia a atras atenția că majorarea taxelor din România ar putea face ca Renault să privească mai mult către Maroc. Rompetrol anunță că aberația de taxă pe cifra de afaceri, fără pereche în lume de idioată ce e, periclitează continuarea activității. O directoare a BRD menționează că „dubla impozitare” duce la scumpirea creditelor,” scrie profesorul de economie Bogdan Glăvan pe Facebook.

Pe lângă acestea, tot mai multe companii anunță concedieri, după Oracle și OMV anunțând că dă afară din angajați.

,,Zilele trecute scriam despre o sumedenie de investitori străini care și-au restrâns activitatea din cauza nenorocirii inventate de niște analfabeți economici. În paralel, sectorul IT suferă, OMV concediază angajați.

Și? Nu este nici o criză, corect? Nu mai putem da vina pe vreo, scuzați expresia, „criză multiplă”. Nu e absolut nici o criză. În afară de criza pe care ne-am provocat-o noi înșine când ne-am tras cu tesla în… MĂRIND IMPOZITELE PATRU ANI LA RÂND și inventând tot soiul de nenorociri.

Inclusiv actualul guvern a turnat sare pe rană. În loc să guverneze științific, să facă ce dictează știința și bunul simț, a continuat să majoreze birurile. A intensificat exploatarea fiscală. A continuat politicile precedenților sociopați. De parcă prosperitatea se clădește pe biruri și exploatare, nu pe libertate.

De asta citim aceste știri. Fiindcă producția și investițiile suferă, fiindcă oamenii suferă.

Aș întreba marile corporații precum Dacia sau băncile ce au făcut pentru promovarea liberalismului în România. Am adresat această întrebare mai multor reprezentanți ai mediului de afaceri. Le-am pomenit cum, cu ani în urmă, când am derulat numeroase proiecte educaționale (școli de vară, conferințe, cărți, invitarea unor speakeri celebri, dezbateri cu socialiștii din România etc.) am beneficiat de ZERO susținere din partea capitaliștilor autohtoni.

Am găsit sprijin doar în străinătate, doar printre străini; printre români, nu. Marele mediu de afaceri din România a preferat să lucreze cu statul, nu să se opună etatismului.

Astăzi el culege ce a semănat. Indiferența (somnul rațiunii) naște monștri sau, măcar, politici monstruoase”, a scris Glăvan pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un socialism democratic”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

7 noiembrie 2025

De

Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un socialism democratic” ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată. Capitalismul și libertatea din spatele modelului american au fost mereu un reper”, este de părere profesorul Cristian Păun. Acesta explică într-o postare în mediul online […]

Citește mai mult

Actualitate

Economistul Radu Georgescu: ,,A început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

7 noiembrie 2025

De

Radu Georgescu: ,,A început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari” Economistul Radu Georgescu atrage atenția într-o postare în mediul online că în România a început Halloween-ul economic în sectorul privat. Nici la stat nu va fi  mai bine de anul viitor, când vor afectați și bugetarii, […]

Citește mai mult

Actualitate

Schimbări importante pentru liceele din țară! Ministrul Educației a făcut anunțul: ,,Putem să dăm sens real şcolii”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

7 noiembrie 2025

De

Schimbări importante pentru liceele din țară! Daniel David a făcut anunțul: ,,Putem să dăm sens real şcolii” Programul Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particulare şi confesionale a fost lanat. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Astfel, directorii acestor licee vor putea propune noi modele de studiu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Bogdan Glăvan, despre situația economică din România: ,,Nu e absolut nici o criză, decât cea pe care am provocat-o noi mărind impozitele patru ani la rând și inventând tot soiul de nenorociri”

Bogdan Glăvan, despre situația economică din România: ,,Nu e absolut nici o criză, decât cea pe care am provocat-o noi...
Actualitateacum 3 ore

Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un socialism democratic”

Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Noi locuri de muncă pentru personal medical și administrativ. Află ce posturi sunt vacante

Posturi scoase la CONCURS de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs, în...
Ştirea zileiacum 5 ore

VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă

VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă Municipiul Alba Iulia își...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 ore

VIDEO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților în Alba Iulia. O trotinetă și un autoturism, implicate: Traficul este îngreunat

ACCIDENT rutier pe Calea Moților în Alba Iulia. O trotinetă și un autoturism, implicate: Traficul este îngreunat  Un accident rutier...
Curier Județeanacum 7 ore

Zi aniversară la Aiud: 732 de ani de atestare documentară. Descoperirile arheologice arată că zona a fost locuită încă din preistorie

Zi aniversară la Aiud: 732 de ani de atestare documentară. Descoperirile arheologice arată că zona a fost locuită încă din...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Politică Administrațieacum 6 zile

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 34 de minute

Mesaje de Sfinții Mihail și Gavriil 2025. FELICITĂRI și URĂRI de „La mulţi ani” pe care le puteţi trimite celor dragi de ziua numelui

Mesaje de Sfinții Mihail și Gavriil 2025: Cele mai frumoase felicitări și urări de „La mulţi ani” pe care le...
Opinii - Comentariiacum o oră

Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2025. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica

Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2025 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea