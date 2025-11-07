Bogdan Glăvan, despre situația economică din România: ,,Nu e absolut nici o criză, decât cea pe care am provocat-o noi mărind impozitele patru ani la rând și inventând tot soiul de nenorociri”
,,Văd că și directorul Dacia a atras atenția că majorarea taxelor din România ar putea face ca Renault să privească mai mult către Maroc. Rompetrol anunță că aberația de taxă pe cifra de afaceri, fără pereche în lume de idioată ce e, periclitează continuarea activității. O directoare a BRD menționează că „dubla impozitare” duce la scumpirea creditelor,” scrie profesorul de economie Bogdan Glăvan pe Facebook.
Pe lângă acestea, tot mai multe companii anunță concedieri, după Oracle și OMV anunțând că dă afară din angajați.
,,Zilele trecute scriam despre o sumedenie de investitori străini care și-au restrâns activitatea din cauza nenorocirii inventate de niște analfabeți economici. În paralel, sectorul IT suferă, OMV concediază angajați.
Și? Nu este nici o criză, corect? Nu mai putem da vina pe vreo, scuzați expresia, „criză multiplă”. Nu e absolut nici o criză. În afară de criza pe care ne-am provocat-o noi înșine când ne-am tras cu tesla în… MĂRIND IMPOZITELE PATRU ANI LA RÂND și inventând tot soiul de nenorociri.
Inclusiv actualul guvern a turnat sare pe rană. În loc să guverneze științific, să facă ce dictează știința și bunul simț, a continuat să majoreze birurile. A intensificat exploatarea fiscală. A continuat politicile precedenților sociopați. De parcă prosperitatea se clădește pe biruri și exploatare, nu pe libertate.
De asta citim aceste știri. Fiindcă producția și investițiile suferă, fiindcă oamenii suferă.
Aș întreba marile corporații precum Dacia sau băncile ce au făcut pentru promovarea liberalismului în România. Am adresat această întrebare mai multor reprezentanți ai mediului de afaceri. Le-am pomenit cum, cu ani în urmă, când am derulat numeroase proiecte educaționale (școli de vară, conferințe, cărți, invitarea unor speakeri celebri, dezbateri cu socialiștii din România etc.) am beneficiat de ZERO susținere din partea capitaliștilor autohtoni.
Am găsit sprijin doar în străinătate, doar printre străini; printre români, nu. Marele mediu de afaceri din România a preferat să lucreze cu statul, nu să se opună etatismului.
Astăzi el culege ce a semănat. Indiferența (somnul rațiunii) naște monștri sau, măcar, politici monstruoase”, a scris Glăvan pe Facebook.
