BLOCAJ la ridicarea gunoiului în Teiuș – Firma de salubrizare nu mai are unde să depoziteze deșeurile

Ridicarea deșeurilor menajere a fost oprită în orașul Teiuș, începând cu data de 3 iunie, după cum a anunțat primarul Mirel Hălălai.Până la clarificarea situației, cetățenii sunt rugați să colecteze în continuare selectiv gunoiul și să-l păstreze în saci menajeri.

”In urma adresei transmise de operatorul de salubritate SC Polaris Holding SRL privind lipsa capacitatii de stocare a gunoiului menajer, colectarea si transportul deseurilor menajere din orasul Teius a fost sistata de catre operator incepand cu data de 3 iunie 2019. Se depun eforturi pentru rezolvarea acestei situatii extrem de neplacute pentru care nu este vinovata deloc administratia locala din Teius, in conditiile in care rampa de gunoi de la Galda de Jos nu este operationala. Pana la rezolvarea situatiei, va rugam sa luati masuri de pastrare a gunoiului in saci menajeri etansi, procedand asa cum este legal si normal, pentru colectarea selectiva a acestuia. Vom reveni cu noi informatii in masura in care ne vor parveni si noua”, a scris primarul orașului Teiuș pe pagina de Facebook.