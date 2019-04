Blaj aLive 2019: The Motans, Mihail, Gramofone și Marú – primii artiști confirmați la festivalul de pe Câmpia Libertății

Blaj aLive Festival dă undă verde noutăților: The Motans, Mihail, Gramofone și Marú sunt primii artiști confirmați pentru ediția cu numărul șapte. Blaj aLive, cel mai accesibil festival multicultural de la noi, va avea loc pe 9 iunie 2019, pe Câmpia Libertății.

La Marea Adunare de la Blaj aLive, fanii vor asculta și dansa în natură pe ritmurile unora dintre cei mai îndrăgiți artiști care vor urca pe Freedom Stage.

Festivalierii se vor putea relaxa și bucura de varietăți culinare în zonele de lounge sau în food court, având ocazia să își petreacă timpul dintre concerte în parcul de distracții sau implicându-se în diferite activări creative din interiorul festivalului.

Concerte și premiere pe Câmpia Libertății

*THE MOTANS, unul dintre proiectele muzicale cu cea mai rapidă ascensiune de la noi, vine pentru prima dată pe Câmpia Libertății!

The Motans este una dintre trupele românești cele mai în vogă la ora actuală, oferind pasionaților de vibe-uri bune câteva dintre cele mai apreciate hit-uri promovate în ultimii ani în România.

Proiectul a fost lansat în 2016, debutând cu „Versus”, o piesă care a cucerit inimile publicului chiar de la prima ascultare, devenind în scurt timp un adevărat fenomen. Ceea ce a urmat a fost și mai surprinzător. Majoritatea lansărilor The Motans devin imediat iubite de public, dar și susținute de radiourile și de canalele TV din toată țara. #1 este o poziție cu care artistul deja s-a obișnuit, cele mai multe dintre piesele The Motans clasându-se pe poziția #1 în toate topurile comerciale.

Printre lansările de succes se numără și „ISNFN”, „Pentru Că” și „Jackpot”, care nu s-au abătut de la regulă, devenind hit-uri de succes pe piața muzicală românească. Lansări recente precum „Maraton” și „Invitat”’ au cucerit imediat audiența, cea de-a doua piesă intrând rapid în top 10 radio chart. Ultimele colaborări, Delia feat. The Motans – „Rămâi” și The Motans feat. Irina Rimes „POEM” se bucură de un succes impresionant, reușind să ocupe primele 2 locuri în YouTube trending în prima săptămână de la lansare.

*MIHAIL, unul dintre cei mai eclectici artiști din industria muzicală autohtonă, cunoscut pentru hit-ul „Mă ucide ea”, va urca pentru prima dată pe Freedom Stage!

Mihail a luat publicul român prin surprindere cu binecunoscuta „Mă ucide ea”, piesă desemnată a doua cea mai difuzată melodie din 2016, grație influențelor funk, blues, pop și a poveștii dedicate tuturor celor care au trăit acel moment special în care două priviri se întâlnesc și stârnesc, fie chiar și pentru puțin timp, pasiunea.

Melodia a strâns peste 70 de milioane de vizualizări pe YouTube, însă, acesta a fost doar începutul, artistul profitând de fiecare șansă pentru a se reinventa și a aduce un sound nou proiectului său.

Recunoașterea internațională a venit odată cu lansarea „Who You Are”, piesa care a ajuns în fruntea topurilor din România și din Italia. Dacă până atunci era cunoscut drept „băiatul cu chitara”, noul single a venit însoțit de o nouă direcție muzicală, un mix de muzică electronică, alternativă și pop.

Anul 2018 a fost marcat de un tur de forță în Italia, unde „Who You Are” a fost declarată „cea mai difuzată piesă internațională din acel an” și a fost completat de prezența la unele dintre cele mai cunoscute festivaluri din România și din afară, precum: Sopot Festival (Polonia), Wind Music Awards (Verona), Batiti Live (Italia) sau Wind Summer Festival (Roma).

„End Of Summer Session”, o sesiune filmată într-un cadru intim la apus, accentuează noua direcție muzicală, prezentând conceptul live al artistului pe parcursul a patru piese. A fost urmat la scurt timp de single-ul „Dorul mă ia”, un precursor pentru primul său material discografic.

Mihail a încheiat 2018 pe una dintre cele mai importante scene din lume, în cadrul concertului anual de Crăciun de la Vatican, după ce, cu câteva zile înainte a susținut un întreg concert în exclusivitate pentru Rai Radio 2.

*GRAMOFONE sursa muzicii de suflet ce transmite un mesaj cu care rezonăm, pentru prima dată la Blaj aLive!

Povestea Gramofone începe în vara anului 2013, cu câteva experimente instrumentale adunate într-un EP numit „Intervention”. Cu timpul, experimentele au luat forme mai complexe și mai îndrăznețe. Așa s-a conturat albumul „Confessions from the Belly of the Beast”, un discurs muzical ce pune sub lupă aspecte universale ale societății moderne, inspirate din realitatea prezentă, dar și dintr-un univers distopic.

Proiectul pornește de la un credo plin de profunzime, care îi inspiră pe membrii trupei: trebuie să ne facem auziți, să trezim oamenii la realitate, să le oferim genul de muzică de suflet, fără a neglija esența mesajului care transpare puternic din fiecare vers.

Pentru că, spun Gramofone, cu toții ne-am confruntat la un moment dat cu dorința de integrare, contrabalansată de teama de a fi uniformizați, munca depusă mecanic, fără scop sau impact. Cu toții resimțim impactul pe care evenimentele din prezent și diferiți factori le asupra societății noastre și înțelegem încet, încet că nu avem decât parțial control asupra vieților noastre. Este și unul dintre motivele pentru care albumul „Confessions from the Belly of the Beast”, împreună cu cele mai recente single-uri (precum „Mr. Government” și „Heart & Soul”) ilustrează frământările omului modern și realitățile distopiei în care trăim.

La Blaj aLive 2019, pe lângă ritmurile antrenante, Gramofone ne va inspira cu versuri pline de semnificație, inspirate din situațiile cu care fiecare dintre noi se confruntă în fiecare zi.

*MARÚ, una dintre artistele în ascensiune rapidă pe scena muzicală românească, aduce în premieră pe Freeedom Stage, un soulful pop plin de emoție!

Marú este o compozitoare/interpretă multi-instrumentistă a cărei timbru cristalin va convinge orice ascultător să o asculte în continuu. După 6 ani de studii la conservator în Viena (Austria), Marú a reușit să își dezvolte propriul stil, ce amintește de Angus & Julia Stone, Norah Jones, Ed Sheeran, Kate Bush, Elise Trow, Bat For Lashes, influențe presărate în abundență cu autenticitate și cu acel „ceva” pe care numai ea îl deține.

Încă de la începutul recent al carierei solo, marcat prin lansarea EP-ului de debut „The Richest Girl in Town”, muzica ei a atras atenția promoterilor, directorilor de programe de la cele mai importante posturi radio și aprecierea fanilor, indiferent de genurile muzicale preferate.

De la recitalurile și interviurile realizate la posturi precum Radio Guerrilla, Rock FM, TanaNana, Radio RFI, Radio Romania, la susținerea de recitaluri la festivaluri sau la Hard Rock Cafe, Marú a cunoscut o ascensiune rapidă. Astfel, a ajuns deja să confirme pentru această vară urcarea pe scenă alături de nume sonore precum Nouvelle Vague sau Morcheeba.

Pentru cei cărora le place să asculte cu mintea, inima, corpul, Marú aduce la Blaj aLive 2019 un dar unic: muzica sa. Music by Marú.

Biletul pentru ziua de festival va avea prețul de 60 de lei/persoană şi poate fi achiziţionat de pe blt.ro sau direct pe www.blajalive.ro.

Despre festivalul Blaj aLive

Marea adunare anuală de la Blaj este acum centrată în jurul unui festival multicultural internațional, dedicat educării tinerilor în spiritul libertăților europene, pe fondul conservării simbolurilor culturale românești, prezente în orașul în care „a răsărit soarele românilor”.

Ajuns la cea de-a șaptea ediție, festivalul Blaj aLive promovează libertatea, educația și inovația ca suport pentru dezvoltare culturală și găzduiește inițiativele tinerelor organizații, parte din noua revoluție culturală. De asemenea, el susține unirea comunităților de pretutindeni, devenind locul de întâlnire pentru petrecerea unui weekend de experiențe culturale binevenite pentru dezvoltarea unei comunități de oameni frumoși, uniți și pregătiți să aducă un plus de culoare și valoare în jurul lor.

Fiind organizat la intersecția drumurilor dintre Cluj, Sibiu, Timișoara și Brașov, festivalul facilitează, prin politica de prețuri, serviciile culturale și turistice oferite, accesul tinerilor la un festival muzical internațional generalist.

Proiectul cultural Blaj aLive este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Primăria Municipiului Blaj.