Biserica reformată din Rădești va fi reabilitată: Licitație pentru lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric

Biserica reformată din Rădești va fi reabilitată: Licitație pentru lucrări

Parohia Reformată Rădești a lansat, luni, 18 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publuce (SEAP), procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric Biserica reformată Rădești.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 997.225 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 5 septembrie 2025.

Parohia reformată din Rădești a obținut la mijlocul lunii decembrie 2024 o finanțare nerambursabilă acordată de către Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, subprogramul „Restaurare II”, în vederea reabilitării clădirii monument istoric, punerea în valoare a elementelor istorice și artistice, punerea în siguranță a vizitatorilor, creșterea condițiilor de confort și siguranță în utilizare.

Monument important

Biserica reformată din Rădești este unul dintre cele mai exigente monumente ale arhitecturii romanice a satelor și așezărilor mai mici de-a lungul râului Mureș, care păstrează mai multe detalii ale aspectului său inițial din secolele XII-XIII: cu excepția sanctuarului, s-au păstrat zidurile, tribuna vestică, capitelurile și soclurile romanice ale turnului etc. Edificiul este remarcabil și datorită concepției inițiale cu două turnuri vestice. Importanța sa este sporită de materialul roman refolosit pentru ziduri (pietre funerare, detalii arhitecturale precum socluri, coloane etc., cărămizi romane mari și groase din hipocaust), și detalii valoroase din perioade ulterioare (secolele XVII-XIX), precum pietre funerare, tavanul casetat pictat, tribunele de lemn cu parapet pictat, amvonul zidit și baldachinul amvonului pictat.

Localitatea s-a format prin unirea în 1912 a localităților învecinate, Tâmpăhaza și Uifalău, redenumite Rădești la mijlocul anilor 1920 în amintirea episcopului greco-catolic Demetriu Radu, originar din localitate. Biserica reformată marchează centrul de odinioară al localității Uifalău.

Planimetria bisericii este compusă dintr-o navă dreptunghiulară alungită, prevăzută pe partea sa vestică cu o tribună zidită, pe care sprijină un turn central, și un sanctuar cu închidere semicirculară, ranforsat cu patru contraforți dispuși aparent aleatoriu în jurul absidei. Pe laturile tribunei vestice se observă un decalaj față de planul fațadelor navei, datorită unei grosimi mai mari a zidului pe această porțiune. Principala caracteristică a volumetriei monumentului este dată de prezența turnului vestic, care se ridică cu două niveluri deasupra acoperișului navei, proporțiile mai zvelte ale turnului fiind în contrast cu volumul accentuat al coifului. Cel mai valoros și rar element arhitectural al interiorului este reprezentat de tribuna vestică, provenită din prima perioadă a edificiului. Lățimea interioară a navei rămâne neschimbată, diferența de grosime a zidăriei în zona tribunei vestice fiind observată doar la exterior.

Structura zidită a tribunei este compusă din două șiruri de arcade, formată atât la parter, cât și la etaj, din trei arcade semicirculare, două de dimensiuni mai mici flancând arcada mai amplă din mijlocul structurii. Pe ambele niveluri, arcadele laterale sunt sprijinite pe laturi de zidurile perimetrale ale navei. La parter, în zona centrală, arcadele se sprijină pe două coloane cioplite din calcar. Spațiul dintre navă și sanctuar este delimitat de un arc de triumf semicircular, care pornește de pe imposte cioplite din piatră, având o profilatură simplă compusă dintr-o cavetă în formă de semicerc și o abacă dreaptă simplă. În podul bisericii și în interiorul turnului se pot distinge o serie de detalii importante ale fazelor de construcție ale clădirii și ale înfățișării ei originale. În podul bisericii, deasupra arcului de triumf, se ridică un fronton edificat din piatră și cărămidă. Pe suprafața estică a frontonului, sub actuala structură a acoperișului, se pot observa amprentele a două șarpante anterioare.

Cu ocazia cercetărilor de parament, în plomba ferestrelor de pe fațada sudică a turnului s-au găsit în poziție (cel puțin) terțiară capitelul, soclul și baza colonetelor. La fereastra superioară de pe fațada nordică al turnului, s-au găsit în poziție in situ capitelul și baza colonetei. La fereastra superioară de pe fațada vestică a fost deja cunoscut un colț al capitelului, fiind vizibil din interiorul turnului. Pe baza porțiunilor deja cunoscute colonetele se datează în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, remarcând calitatea artistică excepțională a acestora. S-au identificat două ferestre nișă, câte una din prima și din a doua etapă de construire.

Interiorul bisericii este caracterizat de spațiul alungit al navei și prezența unui mobilier baroc pictat, din care se remarcă tavanul casetat al navei (1744), tribunele estică și vestică (1774), amvon zidit și baldachin amvon din lemn sculptat pictat (1774). În fața amvonului se află monumente funerare din piatră sculptată (1655, 1655 și 1776).

Funcțiunea actuală este spațiu de cult, destinat oficierii serviciului religios pentru enoriași. Funcțiunea actuală se păstrează în urma intervențiilor de reabilitare.

Caracteristicile și parametrii preconizați în urma realizării investiției urmăresc aducerea clădirii la standardele specifice de siguranță și confort, adaptarea la cerințele funcționale și de accesibilitate, cu protejarea valorii istorice și patrimoniale a clădirii monument istoric.

Ce lucrări se vor face

Lucrările planificate la biserica reformată din Rădești, au ca scop scoaterea din pericol a clădirii, respectiv restaurarea, conservarea și punerea în valoare al acestui monument istoric însemnat. De asemenea, proiectul vizează implicarea comunităților patrimoniale și organizarea mentenanței monumentului prin instruirea comunității locale încă din perioada execuției.

În jurul bisericii se va restabili cota de călcare inițială

Se va consolida turnul și tribuna vestică

Se înlocuiesc instalațiile electrice

Se vor tencui și zugrăvii pereții, marcând principalele etape de construire

Valoarea contractului de finanțare este 1.625.154 lei, iar Parohia Reformată din Rădești are o contribuție proprie de 180.573 lei.

Durata contractului de finanțare este maximum trei ani și se încheie în data de 31.12.2027.

