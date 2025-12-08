Biletele pentru Revelionul de la Băile Sărate Ocna Mureș, vândute înainte de anunț: Spumă party, foc de artificii și alte surprize la trecerea în noul an

Sute de locuri au fost rezervate încă din luna septembrie, pentru noaptea de Revelion de la Băile Sărate Ocna Mureș, cererea fiind uriașă chiar și în lipsa unei promovări oficiale.

Astfel, petrecăreții au cumpărat biletele înainte ca organizatorii să facă publice detaliile evenimentului.

,,Pur și simplu au sunat sau au venit la recepție. Nici nu intenționam la momentul respectiv, în luna septembrie sau sfârșitul lui august. Evenimentul o să dureze până dimineața, când pleacă ultimul client”, a declarat despre vânzarea biletelor Corneliu Engi, director la Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș. Numărul total de locuri pentru noaptea de Revelion este de aproximativ 350 de persoane.

Până în acest moment, aproape toate locurile au fost rezervate pentru evenimentul care va începe de la ora 20:00, pe data de 31 decembrie, pe strada Fabricii nr.12. Prețul total este de 570 de lei.

Mâncare și băutură la Revelionul de la Ocna Mureș 2026:

Antreu

Șnițel Palermo, Chifteluțe aperitiv în crustă de susan

Raffaello de brânzeturi, Ruladă de porc în mantie de semințe

Crostini cu gorgonzola și piersici, Cupe cu guacamole și creveți

Cuburi aperitiv cu spanac și brânză, Frigărui caprese cu roșii și mozzarella

Mozaic cu brânzeturi și legume, Salată de vinete

Salată de icre, Salată italienească de linte

Salată cu pui și dressing cremos

Salată mediteraneană cu buratta și prosciutto crudo

Gustare caldă

File de dorada în crustă de semințe și sos pesto roșu

File de lup de mare la cuptor cu sos bechamel de lămâie

Gratin de broccoli și conopidă

Fel principal

Cotlet de vițel cu sos brun spaniol

Medalion din mușchiuleț de porc cu sos de ghimbir cu ardei copți

Cartofi țărănești cu bacon și ardei

Bar

Șampanie, Apă plată, Apă minerală, Coca Cola, Fanta,

Bere draft Stella Artois & Bergenbier, Vin alb,

Vin roșu, Martini, Lichior, Vodka Absolut, Coniac Jidvei,

Whiskey Jack Daniel’s, Cafea.

Servicii și Divertisment

Candy bar | Cocktail bar | Spumă party | Muzică, lumini, DJ | Artificii

Atmosfera selecta si muzica aleasa, asigurata de Palko Service

Persoanele interesate de puținele locuri rămase pot achita suma de 570 lei până pe data de 24 decembrie, atât numerar cât și card la recepția societății.

Contact: Detalii și rezervări: 0735356734

FOTO: Rol ilustrativ (Arhivă)

