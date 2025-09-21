Biletele de trimitere şi scrisorile medicale devin documente digitale. Platforma de asigurări de sănătate, modernizată cu o investiţie de 100 milioane de euro
Biletele de trimitere şi scrisorile medicale devin documente digitale, odată ce Ministerul Sănătăţii investeşte 100 de milioane de euro, bani din PNRR, în modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate.
Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, vor dispărea tipizatele, iar biletele de trimitere şi scrisorile medicale vor deveni documente digitale, disponibile instant. Sistemul va fi complet operaţional până în luna august a anului viitor.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat că peste 16 milioane de cetăţeni depind de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), potrivit News.ro.
„Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocraţiei şi sistemelor vechi. PIAS este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc şi are o valoare de 100 de milioane de euro, finanţare prin PNRR. Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă şi pe care îl ducem la bun sfârşit”, a afirmat Alexandru Rogobete.
Mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectaţi zilnic la PIAS, iar sistemul validează şi raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt reţete medicale.
„Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii şi pacienţii să piardă timp preţios în faţa unor servere blocate”, a transmis ministrul Sănătăţii.
Odată implementată noua platformă, biletele de trimitere, scrisorile medicale şi concediile devin documente digitale, disponibile instant, iar dosarul electronic al pacientului şi reţeta electronică devin realităţi funcţionale. Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde online.
„Primele module vor fi disponobile la finalul acestui an. Până în august anul viitor, întregul sistem va fi operaţional. Nu sunt doar promisiuni. Sunt paşi concreţi, vizibili. Ştiu, oamenii şi-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Şi se vor vedea direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic”, a afirmat ministrul Sănătăţii.
El a subliniat că pacienţii au dreptul la un sistem medical corect, sigur şi modern.
