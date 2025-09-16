Rămâi conectat

Curier Județean

Bicicliștii din Alba, în atenția oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

Bicicliștii din Alba, în vizorul oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days”

Polițiștii rutieri din județul Alba se alătură și în acest an campaniei europene „ROADPOL Safety Days”, o inițiativă dedicată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic.

Campania se desfășoară în perioada 16 – 22 septembrie 2025, fiecare zi fiind dedicată unei teme majore de siguranță rutieră.

Astăzi, 16 septembrie, atenția polițiștilor s-a îndreptat către bicicliști și pietoni, două categorii vulnerabile de participanți la trafic.

Oamenii legii au desfășurat acțiuni de informare și responsabilizare, subliniind importanța respectării regulilor de circulație și a utilizării echipamentelor de protecție.

„Scopul acestor activități nu este sancționarea, ci responsabilizarea tuturor participanților la trafic. Ne dorim să reducem riscul de accidente și să contribuim la creșterea siguranței pe drumurile publice.

Recomandăm bicicliștilor să poarte elemente reflectorizante și echipament de protecție, iar pietonilor să traverseze numai pe trecerile marcate și semnalizate corespunzător”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar ca să îl eliberez”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 29 de minute

în

16 septembrie 2025

De

FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar ca să îl eliberez” O captură impresionantă a fost realizată astăzi, 16 septembrie, pe râul Mureș, în apropiere de Alba Iulia. Un pescar pasionat a reușit să prindă un avat de dimensiuni considerabile, cu o […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Portmoneu găsit și returnat în Alba Iulia: O bătrânică a mers la poliție pentru a preda un portmoneu pierdut, cu bani și acte. Acesta a fost restituit proprietarului

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

16 septembrie 2025

De

Portmoneu găsit și returnat în Alba Iulia: O bătrânică a mers la poliție pentru a înapoia bunurile Astăzi, 16 septembrie 2025, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-a prezentat o femeie în etate, care a adus un portmoneu găsit într-o stație de autobuz din municipiul Alba Iulia. În interiorul acestuia se aflau suma de […]

Citește mai mult

Curier Județean

,,La Mesenii Tăi” – Despre produse locale, tradiție și calitate. De ce contează ce mâncăm? (P)

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

16 septembrie 2025

De

,,La Mesenii Tăi” – Despre produse locale, tradiție și calitate. De ce contează ce mâncăm? (P) Într-o lume grăbită, când rafturile magazinelor sunt pline de produse procesate, tot mai mulți oameni redescoperă gustul autentic și nevoia de a mânca sănătos. De ce? Românii asociază produsele locale cu o calitate superioară, în comparație cu cele găsite […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

Digitalizarea blocată de birocrație: Instituțiile din România nu pot citi noile cărți electronice de identitate pentru că nu au echipamentele necesare

Digitalizarea blocată de hârțogărie: Instituțiile din România nu pot folosi noile cărți electronice de identitate pentru că nu au echipamentele...
Actualitateacum 5 ore

Furtuna Zack lovește România: Zonele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente cu rafale de 120 km/h

Furtuna Zack lovește și în România: Zonele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente cu rafale...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 59 de minute

VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025: Peste 240 de sportivi din întreaga țară concurează pentru a-și demonstra forța. Ovidiu Pănăzan: „O să avem rezultate deosebite”

VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025: Peste 240 de sportivi din întreaga țară concurează pentru a-și demonstra forța. Ovidiu...
Ştirea zileiacum 4 ore

UPDATE VIDEO| Incident GRAV la Mătișești: Un tânăr de 25 de ani, prins sub un utilaj agricol, a murit

Incident GRAV într-un sat din Alba: Tânăr de 25 de ani, prins sub un utilaj agricol. La intervenție se deplasează...

Curier Județean

Curier Județeanacum 29 de minute

FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar ca să îl eliberez”

FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar...
Curier Județeanacum 2 ore

Bicicliștii din Alba, în atenția oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days”

Bicicliștii din Alba, în vizorul oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days” Polițiștii...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Politică Administrațieacum 4 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

16 septembrie – Leul este instituit ca monedă a țării. Istoria monedei naționale

Ziua monedei naționale • Istoria leului ca monedă națională Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea când în Principatele...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi

16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea