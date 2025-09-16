Bicicliștii din Alba, în atenția oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days”

Bicicliștii din Alba, în vizorul oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days”

Polițiștii rutieri din județul Alba se alătură și în acest an campaniei europene „ROADPOL Safety Days”, o inițiativă dedicată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic.

Campania se desfășoară în perioada 16 – 22 septembrie 2025, fiecare zi fiind dedicată unei teme majore de siguranță rutieră.

Astăzi, 16 septembrie, atenția polițiștilor s-a îndreptat către bicicliști și pietoni, două categorii vulnerabile de participanți la trafic.

Oamenii legii au desfășurat acțiuni de informare și responsabilizare, subliniind importanța respectării regulilor de circulație și a utilizării echipamentelor de protecție.

„Scopul acestor activități nu este sancționarea, ci responsabilizarea tuturor participanților la trafic. Ne dorim să reducem riscul de accidente și să contribuim la creșterea siguranței pe drumurile publice.

Recomandăm bicicliștilor să poarte elemente reflectorizante și echipament de protecție, iar pietonilor să traverseze numai pe trecerile marcate și semnalizate corespunzător”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

