Biciclist lovit mortal într-un accident rutier: Au fost avariate și două autoutilitare și un autoturism

Accident grav rutier, un bărbat aflat pe bicicletă a fost lovit mortal, iar alte trei vehicule au fost avariate în impact

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 07.00, pe raza localității Jucu de Mijloc, județul Cluj. Un biciclist de aproximativ 50 de ani a fost lovit în plin și găsit în stop cardio-respirator de echipajele ajunse la fața locului.

Deși polițiștii, pompierii și paramedicii SMURD au efectuat manevre îndelungate de resuscitare, viața victimei nu a mai putut fi salvată. În urma impactului, două autoutilitare și un autoturism au fost de asemenea ușor avariate.

Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în această dimineață, în jurul orei 07.00, la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Jucu de Mijloc. A rezultat o singură victimă, fiind vorba despre un biciclist accidentat.

În momentul în care echipajele noastre au ajuns la fața locului, bărbatul era în stop cardio-respirator, fiind întreprinse manevre de resuscitare de către polițiștii trimiși la misiune.

Manevrele de resuscitare au fost preluate de către paramedici, respectiv echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, însă din păcate victima de aproximativ 50 de ani a fost declarată decedată. Totodată, în urma accidentului, două autoutilitare și un autoturism au fost ușor avariate.

La misiune au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD, dintre care unul de terapie intensivă mobilă.

