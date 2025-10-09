Benvenuti redeschide magazinul din Alba Mall, cu un nou concept – reduceri, stil și o nouă experiență de shopping!
Brandul românesc de încălțăminte și marochinărie, Benvenuti, anunță redeschiderea magazinului din Alba Mall, într-un spațiu complet renovat și cu un design modern. Magazinul rămâne în aceeași locație, din Alba Mall, dar vine cu un concept actualizat, gândit pentru o experiență de shopping premium.
Magazin Benvenuti Alba-Iulia – spațiu modern de 270 mp
Cu o investiție de aproximativ 70.000 Euro, noul magazin Benvenuti din Alba Iulia reflectă angajamentul brandului pentru calitate și confort. Stocul de marfă disponibil în magazin este de peste 400.000 Euro, oferind o gamă variată de produse din piele naturală, precum încălțăminte fashion și accesorii de marochinărie.
Reduceri exclusive doar la Benvenuti Alba Iulia
Pentru a marca redeschiderea, în perioada 9-12 octombrie, exclusiv în magazinul Benvenuti din Alba Iulia, clienții se pot bucura de o extra reducere de 20% la întreaga gamă de genți și poșete și extra 10% la colectia de încălțăminte, exclusiv în magazinul din Alba Mall.
Noua colecție Benvenuti toamnă-iarnă 2025 – stil urban, confort și eleganță
Colecția sezonului de toamnă-iarnă aduce în prim-plan:
•Tocuri groase cu design arhitectural
•Tălpi supradimensionate și expresive
•Ghete și cizme cu accesorii metalice
•Modele inspirate din stilul sport urban
Materialele vedetă sunt pielea întoarsă și velurul, în nuanțe calde de bej și maro, care oferă un aer boho chic și romantic stilului urban al acestui sezon.
Adrian Câzu, Director de Dezvoltare Benvenuti: „Redeschiderea magazinului din Alba Iulia face parte din strategia noastră de a aduce fiecare locație Benvenuti la cele mai înalte standarde de design și funcționalitate. Ne dorim ca fiecare vizită să fie o experiență memorabilă, iar clienții din Alba Iulia merită exact acest lucru. Le mulțumim pentru fidelitate și îi așteptăm cu drag să descopere noua colecție și ofertele speciale. Avem un parteneriat foarte bun cu Alba Mall, suntem prezenți aici încă de la deschiderea acestui mall, adică de aproape 18 ani, iar colaborarea noastră merge mai departe, în cele mai bune condiții, astfel încât clienții să se bucure de o experiență de shopping cât mai plăcută.”
Benvenuti continuă extinderea
Recent, Benvenuti a remodelat trei magazine, cel din Alba-Iulia și încă două la Deva și Târgu Jiu. Aceste magazine au fost aduse la același concept modern, cu accent pe design, confort și experiență de shopping. Pentru 2026 compania va continua aceasta etapă, remodelând şi ultimele patru magazine ramase în formate mai vechi. De asemenea, în prima parte a anului 2026, vor deschide trei noi magazine, o unitate Benvenuti în Centrul Comercial Urbano din Floreşti-Cluj, respectiv o unitate Benvenuti și un multibrand highclass Enzo Bertini, în extinderea Arena Mall din Bacău.
În magazinele Benvenuti vei descoperi articole de încălțăminte și marochinărie, atât private labels precum Benvenuti, Enzo Bertini, Luca Di Gioia, Solo Donna, TheZeus, dar și de la branduri renumite: Crocs, New Balance, Skechers, Jeep și Valentino, toate garantând stil și calitate premium.
Pentru mai multe informații despre Benvenuti puteți accesa site-ul www.benvenuti.com/ro sau paginile de social media.
Despre companie
Compania Benvenuti a fost înființată în anul 2004 fiind, în prezent, unul dintre cei mai importanți retaileri de încălțăminte și marochinărie din Romania. Compania operează în prezent o rețea de 46 de magazine sub brandul Benvenuti si 9 magazine multibrand Enzo Bertini.
De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate, compania Benvenuti s-a implicat în multiple acțiuni sociale și a inițiat și derulat campanii de marketing care au constituit un adevărat pionierat în domeniul de activitate al companiei. Dintre acestea amintim: “Benvenuti îți deschide porțile Romei”, “Benvenuti te încalță cu un BMW SERIA 3” sau “Alege-ți perechea norocoasă”.
Totodată, expansiunea și longevitatea companiei Benvenuti se datorează modului extrem de serios și atent în care este înțeles actul vânzării, în totalitatea lui, atât în ceea ce privește calitatea produselor comercializate, cât și în ceea ce privește nivelul serviciilor oferite de către întreg personalul companiei.
