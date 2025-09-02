Baza Salvamont Rimetea din județul Alba va fi dotată cu truse moderne de prim ajutor
Salvamontiștii din județul Alba primesc o veste bună: și baza Salvamont Rimetea, una dintre cele mai importante din zonă, va fi dotată cu truse medicale complet echipate pentru acordarea primului ajutor. Măsura face parte dintr-un proiect național prin care toate cele 40 de structuri Salvamont din România sunt modernizate.
Noile echipamente au fost achiziționate din donații și sponsorizări, atât de la firme care au redirecționat o parte din impozitul pe profit, cât și de la persoane fizice care au ales să susțină activitatea salvatorilor montani. Indiferent de valoare, fiecare contribuție a ajutat la implementarea acestui proiect esențial pentru intervenții rapide și, mai ales, pentru salvarea de vieți.
„Mulțumim tuturor susținătorilor Salvamont Romania și toți cei care doresc să fie ”Salvatorii din umbră” alături de echipele Salvamont România o pot face și prin acest link: https://www.salvamontromania.ro/doneaza.php” – au transmis reprezentanții Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont
