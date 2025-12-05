Bătut într-o parcare din Câmpeni: Un bărbat din Prahova, reținut de polițiști după ce a vrut să se răzbune. Victima l-ar fi reclamat la poliție

Un bărbat de 39 de ani din Sângeru, județul Prahova, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Câmpeni, județul Alba, fiind cercetat pentru răzbunare împotriva unei persoane care a ajutat justiția. Incidentul a avut loc pe 4 decembrie 2025, când, în urma unor discuții contradictorii legate de un dosar penal, bărbatul l-ar fi agresat fizic pe un alt bărbat de 62 de ani, din Măgurele, județul Prahova. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 decembrie 2025, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Sângeru, județul Prahova, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de răzbunare pentru ajutorul dat justiției.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 4 decembrie 2025, bărbatul de 39 de ani, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu privire la obiectul unui dosar penal, în timp ce se afla într-o parcare de pe raza orașului Câmpeni, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Măgurele, județul Prahova.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de răzbunare pentru ajutorul dat justiției.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI