Bătaie violentă într-un bar din Vinerea. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore
O bătaie violentă a avut loc ieri, într-un bar din Vinerea. Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore
Scandal monstru într-un bar din Vinerea. Atacatorul, un bărbat în vârstă de 35 de ani este cercetat pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Potrivit IPJ ALBA, în seara zilei de 6 august 2025, bărbatul de 35 de ani, în timp ce se afla în incinta unui bar de pe raza satului Vinerea, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 34 de ani, din localitate, tulburând liniștea și ordinea publică.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
