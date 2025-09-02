Bărbatul din Ciugud cercetat pentru tâlhărie, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: A încercat să fure alcool dintr-un supermarket din Alba Iulia și a agresat o angajată a magazinului
Bărbatul din Ciugud cercetat pentru tâlhărie, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile
Luni, 1 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care era posesorul unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, emis la data de 1 septembrie 2025, de către Judecătoria Alba Iulia.
Citește și: Bărbat de 45 de ani, din Ciugud, REȚINUT pentru tâlhărie: A încercat să fure alcool dintr-un supermarket din Alba Iulia și a agresat o angajată a magazinului
Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Potrivit IPJ Alba, la data de 26 august 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 45 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla în incinta unui supermarket aflat pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, ar fi încercat să sustragă o sticlă cu băuturi alcoolice, în valoare de 36,09 lei, de pe rafturile magazinului, iar pentru a-și asigura scăparea cu bunul sustras, ar fi agresat fizic o angajată a magazinului, în momentul în care aceasta a încercat să îl oprească.
Ulterior, la data de 27 august 2025, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.
