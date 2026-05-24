Bărbat încarcerat la Penitenciarul Aiud, trimis în judecată într-un dosar de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor

Tribunalul Alba – Secția Penală a decis, printr-o încheiere pronunțată în camera preliminară, joi, 21 mai 2026, începerea judecății într-un dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia care vizează acuzații grave de pornografie infantilă prin sisteme informatice și corupere sexuală a minorilor.

Potrivit instanței, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurori, legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală, precum și competența Tribunalului Alba de a soluționa cauza. În aceste condiții, dosarul va intra în faza de judecată propriu-zisă.

Acuzațiile formulate de procurori

Conform rechizitoriului întocmit la data de 8 aprilie 2026, inculpatul este cercetat pentru patru acte materiale de pornografie infantilă prin sisteme informatice și șase acte materiale de corupere sexuală a minorilor, toate în formă continuată și aflate în concurs de infracțiuni.

Anchetatorii susțin că, în perioada iunie–iulie 2025, inculpatul ar fi purtat conversații prin intermediul aplicației Snapchat cu mai multe persoane vătămate minore, cărora le-ar fi solicitat să realizeze și să transmită materiale cu caracter sexual explicit. Potrivit actelor de urmărire penală, una dintre victime, o minoră în vârstă de 13 ani, ar fi trimis mai multe fișiere video după solicitările repetate ale inculpatului. Procurorii susțin că aceste materiale au fost primite și stocate pe dispozitivul mobil al acestuia. De asemenea, în urma perchezițiilor informatice efectuate, anchetatorii au identificat și alte fișiere cu conținut pornografic reprezentând minori neidentificați.

În ceea ce privește acuzația de corupere sexuală, procurorii afirmă că inculpatul ar fi solicitat în mod repetat unei minore să comită acte de natură sexuală asupra propriei persoane, comunicările având loc prin intermediul aplicației Snapchat în mai multe zile din luna iulie 2025.

Dosar desprins dintr-o anchetă mai amplă

Din motivarea instanței reiese că dosarul D.I.I.C.O.T. provine dintr-o cauză penală mai amplă instrumentată anterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. În acel dosar, inculpatul fusese deja trimis în judecată pentru alte infracțiuni, printre care viol asupra unui minor și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În cursul anchetei inițiale, procurorii au dispus disjungerea faptelor privind pornografia infantilă și declinarea competenței către D.I.I.C.O.T., instituție competentă pentru investigarea infracțiunilor informatice și a criminalității organizate.

Judecătorul de cameră preliminară a arătat că toate probele au fost administrate cu respectarea dispozițiilor procedurale și că dreptul la apărare al inculpatului a fost respectat pe tot parcursul anchetei. Instanța a reținut că nici inculpatul și nici celelalte părți din dosar nu au formulat cereri sau excepții privind legalitatea urmăririi penale ori a probelor administrate. De asemenea, judecătorul nu a identificat din oficiu nereguli care să conducă la anularea unor acte sau probe.

Inculpatul, aflat deja în penitenciar

Potrivit dispozitivului hotărârii, inculpatul se află în executarea unei pedepse privative de libertate în Penitenciarul Aiud.

Instanța a dispus totodată plata onorariilor avocaților desemnați din oficiu pentru inculpat și pentru părțile civile, sumele urmând să fie suportate din fondurile Ministerului Justiției.

Hotărârea Tribunalului Alba poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

