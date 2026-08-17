Bărbat din Zlatna, reținut după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 1,41 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Un bărbat de 31 de ani din Zlatna a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat de polițiști la volan sub influența băuturilor alcoolice. Avea o alcoolemie de 1,41 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 august 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul Zlatna, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La aceeași dată, în jurul orei 16.00, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Zenit din municipiul Alba Iulia, o autoutilitară condusă de bărbatul de 31 de ani.

În urma testării acestuia, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 1,41 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cursul zilei de azi, 17 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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