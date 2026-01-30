Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT pentru hărțuire: și-a sunat repetat fosta parteneră și fiica acesteia, provocându-le o stare de temere

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție și pentru hărțuire, după ce ar fi contactat în mod repetat, pe o perioadă de peste o lună, fosta parteneră și pe fiica sa.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și hărțuire.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 20 decembrie 2025 – 29 ianuarie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsura dispusă prin ordinul de protecție, și anume aceea de a nu lua legătura telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu fosta sa parteneră, în vârstă de 35 de ani, și cu fiica sa. Le-ar fi contactat telefonic în mod repetat, ceea ce le-ar fi provocat acestora o stare de temere.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

