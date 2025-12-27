Bărbat din Șugag, cercetat de polițiști. A condus fără să dețină permis de conducere

Polițiștii din Sebeș au oprit, pentru control, un bărbat, de 44 de ani, care conducea, pe raza localității Șugag, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au oprit, pentru control, pe raza localității Șugag, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sebeș.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

