Bărbat din Șibot, prins pe un motociclu, pe o stradă din Cugir, fără permis de conducere: Polițiștii i-au făcut dosar penal

Un bărbat din Șibot a fost prins pe un motociclu, pe o stradă din Cugir, fără permis de conducere. Polițiștii i-au făcut dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, polițiștii rutieri din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Victoriei din oraș, un motociclu condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Șibot.

Din cercetări a reieșit că motociclul nu este înmatriculat sau înregistrat în circulație, iar bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI