VIDEO | Bărbat din Mihalț, REȚINUT de polițiști. A încălcat ordinul de protecție după ce a intrat în curtea în curtea fostei sale soții

Bărbat din Mihalț, REȚINUT de polițiști. A încălcat ordinul de protecție după ce a intrat în curtea în care locuiește fosta sa soție

Un bărbat de 45 de ani din Mihalț a fost reținut de oamenii legii după ce a încălcat ordinul de protecție emis pe o perioadă de 6 luni. El a pătruns curtea imobilului în care locuiește fosta lui soție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 noiembrie 2025, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Mihalț, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 10 noiembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 17 iulie 2025, pe o perioadă de 6 luni. Bărbatul ar fi pătruns în curtea imobilului în care femeia locuiește, încălcând astfel interdicția de a se apropia la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa soție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

