Bărbat din Săliștea, prins BĂUT la volan, pe DJ 705 E: Ce alcoolemie avea

Un bărbat, de 39 de ani, din Săliștea, a fost depistat la volan, de oamenii legii, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,69 mg/litru alcool.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 decembrie 2025, în jurul orei 17.30, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 705 E, pe raza localității Săliștea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Săliștea.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemie.

