Economistul Radu Georgescu: Parlamentul României a bifat o realizare remarcabilă. A aprobat o datorie de 8,3 miliarde de euro pentru achiziții de armament

Economistul Radu Georgescu critică dur împrumutul de 8,3 miliarde de euro aprobat de Parlamentul României pentru achiziții de armament, susținând că această datorie va pune presiune suplimentară pe bugetul statului și, implicit, pe români.

El atrage atenția asupra faptului că România urmează să se împrumute masiv pentru achiziția de tehnică militară, precum mașini de luptă, transportoare blindate și elicoptere. Acesta susține că suma aprobată, de 8,3 miliarde de euro, va contribui la creșterea datoriei publice și a deficitului bugetar

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu:

Săptămâna aceasta, Parlamentul României a bifat o realizare remarcabilă: a aprobat o datorie de 8,3 miliarde de euro pentru achiziții de armament. În acest timp, mulți români erau ocupați cu cel mai important proiect național — cine aduce berea și cine face focul la grătar de 1 Mai. Împărțim 8.300.000.000 la 19.000.000 și obținem…437 de euro de cap de locuitor.

Acum, dacă ești căsătorit și ai doi copii, felicitări — familia ta tocmai a acumulat 1.600 de euro datorie nouă. Îți spun pe scurt ce cumpără România de 8,3 miliarde de euro.

Cele mai scumpe sunt:

Mașini de luptă — 298 de bucăți, 3,33 miliarde de euro. Produse de Rheinmetall, Germania.

Transportor blindat — 359 de bucăți, 2,17 miliarde de euro. Tot din Germania.

Elicoptere Airbus, produse în Franța — 852 de milioane de euro.

Schema e simplă și elegantă în același timp:

România se împrumută;

România plătește dobândă și trebuie să dea banii înapoi;

România trimite banii în Germania și Franța;

Germania și Franța produc tancuri și elicoptere;

Tancurile și elicopterele vin în România.

Valoare economică adăugată pentru România: zero virgulă zero. Dar avem tancuri. Frumoase, lustruite, germane. Stai, că nu este tot. Cei 40 de miliarde de lei se vor adăuga la datoria României și va crește deficitul bugetar. Nici pentru acest lucru nu trebuie să te îngrijorezi.

Creșteri de taxe vor fi mereu în România. Văd comentarii care spun: „Ce, dom’le? Este foarte bine să dăm miliarde pe tancuri și elicoptere.” Aceștia ori nu au fost pe planeta Pământ în ultimii 4 ani, ori nu au înțeles nimic de la știri. Războiul nu se mai duce cu tancuri și elicoptere ca acum 100 de ani. Acum, țările inteligente investesc în drone și sisteme de protecție, vezi sistemul Iron Dome pe care îl are Israelul. Cu o dronă de 10.000 de euro distrugi tancuri și elicoptere de zeci de milioane de euro.

Iar cu sistemele de protecție te aperi de cei care trag în tine. Noi cumpărăm tancuri și elicoptere care vor fi folositoare la defilarea de la 1 Decembrie. …Bine, dacă nu va fi ceață.

Concluzii:

1 Mai e sacru în România.

Grătarul, mititeii, berea rece, muzica la maximum din portbagaj — acestea sunt valorile fundamentale și nu pot fi negociate. Faptul că datoria ta pe familie a crescut cu 1.600 de euro, fără să ai niciun cuvânt de spus, nu are prea mare importanță. Atât s-a putut.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI