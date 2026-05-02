FOTO ȘTIREA TA | „Mă bucur că mai există oameni cu suflet”. Mâncare și apă pentru pisicile fără stăpân, puse pe o stradă din Alba Iulia

„Mă bucur că mai există oameni cu suflet”. Mâncare și apă pentru pisicile fără stăpân, puse pe o stradă din Alba Iulia

O persoană anonimă a publicat, vineri, 1 mai 2026, o postare prin care a surprins un gest simplu, dar emoționant, făcut pe o stradă din Alba Iulia.

Mai exact, în imagine se poate observa cum, lângă zidul unei clădiri, au fost puse hrană și apă pentru pisicile fără stăpân din zonă.

Gestul poate însemna enorm pentru animalele care trăiesc pe străzi și depind, de multe ori, de bunătatea oamenilor.

Alături de imaginile publicate, persoana anonimă a scris următorul text: ,,Undeva în Alba,mă bucur ca mai exista oameni cu suflet”.

Postarea a avut zeci de reacții și mai multe comentarii care laudă gestul admirabil făcut.

